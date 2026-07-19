Bordighera festeggia gli 80 anni della Rari Nantes: tre giorni di basket, musica e festa alla Rotonda di Sant'Ampelio dal 31 luglio al 2 agosto

Tre giorni di sport, divertimento e condivisione per celebrare uno dei traguardi più importanti nella storia dello sport cittadino. Dal 31 luglio al 2 agosto la Rotonda di Sant'Ampelio farà da cornice agli eventi organizzati da Ranabo Basket per festeggiare gli 80 anni della Rari Nantes Bordighera 1946, una delle realtà associative più longeve e rappresentative della città. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Bordighera, vuole rendere omaggio a una società che dal dopoguerra a oggi ha saputo crescere insieme al territorio, formando migliaia di giovani e diventando un punto di riferimento non soltanto per l'attività sportiva, ma anche per l'educazione e l'aggregazione sociale. Un anniversario importante che guarda al passato con orgoglio, ma che punta anche al futuro coinvolgendo bambini, ragazzi, famiglie e appassionati di tutte le età.

Il cuore della manifestazione sarà il tradizionale torneo di basket 3 contro 3, che animerà il playground della Rotonda di Sant'Ampelio con un programma pensato per coinvolgere tutte le categorie giovanili. Si partirà giovedì 31 luglio alle 18.30 con le sfide dedicate ai ragazzi nati tra il 2014 e il 2017, mentre alle 21.00 spazio a uno degli appuntamenti più attesi dell'intera manifestazione, quello delle "Vecchie Glorie Ranabo", che riporterà in campo tanti protagonisti della storia della società. Venerdì 1 agosto sarà invece la volta delle categorie 2012-2013 alle 18.30 e dei ragazzi nati tra il 2008 e il 2011 alle 21.00, mentre sabato 2 agosto, alle 9.30, chiuderanno il programma i più piccoli del minibasket Pulcini e Scoiattoli, confermando la particolare attenzione che la società continua a riservare al settore giovanile.

Le quote di partecipazione sono state fissate in 20 euro a squadra per la giornata inaugurale e 40 euro a squadra per i tornei del 1° agosto. Le iscrizioni potranno essere effettuate tramite il QR Code presente sulla locandina ufficiale oppure contattando il numero 327 3253615. Ma la tre giorni organizzata da Ranabo Basket non sarà soltanto una manifestazione sportiva. Gli organizzatori hanno infatti previsto anche momenti di intrattenimento con musica dal vivo e gli immancabili "hamburger di Gianni", trasformando l'iniziativa in una vera festa aperta all'intera cittadinanza. L'obiettivo è quello di offrire un'occasione di incontro non soltanto agli atleti, ma anche ad amici, famiglie, turisti e a tutti coloro che desiderano condividere un anniversario che rappresenta un patrimonio dell'intera comunità bordigotta.

Anche il sindaco Marzia Baldassarre ha voluto sottolineare il valore di una ricorrenza che va ben oltre il semplice traguardo sportivo. "Festeggiare gli 80 anni della Rari Nantes Bordighera significa rendere omaggio a una delle realtà associative che più hanno contribuito alla crescita della nostra comunità. Da ottant'anni questa società rappresenta un punto di riferimento per intere generazioni di ragazzi, insegnando che lo sport non è soltanto competizione, ma soprattutto educazione, rispetto, amicizia e senso di appartenenza". Il primo cittadino ha poi evidenziato il significato dell'iniziativa promossa da Ranabo Basket, capace di mettere insieme bambini, giovani e storici protagonisti della società, ricordando come il vero patrimonio delle associazioni sportive sia quello di creare legami, trasmettere valori e far sentire ogni persona parte di una comunità. Baldassarre ha infine ringraziato volontari, allenatori, dirigenti e famiglie per l'impegno quotidiano e ha invitato cittadini e turisti a partecipare alle tre giornate di festa alla Rotonda di Sant'Ampelio.

A sottolineare il significato dell'importante anniversario è anche il presidente della Rari Nantes Bordighera 1946, Gian Luca Di Rocco, che guarda agli ottant'anni della società con grande emozione e riconoscenza verso tutte le persone che hanno contribuito a costruirne la storia. "Celebrare gli 80 anni della Rari Nantes Bordighera è per me, prima ancora che come presidente, motivo di grande emozione e di profondo orgoglio. Ottant'anni rappresentano un traguardo straordinario, che racconta la storia di una società profondamente legata alla città di Bordighera e capace, generazione dopo generazione, di avvicinare allo sport migliaia di bambini e ragazzi, accompagnandoli non soltanto nella loro crescita sportiva, ma anche in quella personale e umana."

"La Rari Nantes è sempre stata e vuole continuare ad essere una grande famiglia, nella quale lo sport rappresenta uno strumento di educazione, amicizia, rispetto e condivisione. Se oggi possiamo celebrare questo importante anniversario, il merito è di tutte le persone che, dal 1946 ad oggi, hanno dedicato tempo, passione ed energie alla nostra società: presidenti, dirigenti, allenatori, atleti, volontari e, naturalmente, le tantissime famiglie che negli anni ci hanno accordato la loro fiducia."

Il presidente evidenzia poi come la manifestazione sia stata pensata per unire simbolicamente tutte le generazioni che hanno fatto parte della storia della Rari Nantes, valorizzando tanto i più giovani quanto coloro che hanno scritto le pagine più importanti della società. "Queste tre giornate vogliono essere soprattutto una grande festa aperta a tutti. Abbiamo voluto riunire idealmente il passato, il presente e il futuro della Rari Nantes: dai bambini più piccoli alle nuove generazioni di atleti, fino alle nostre 'vecchie glorie', che rappresentano una parte importante della storia e dell'identità della società."

Di Rocco conclude con un ringraziamento all'Amministrazione comunale per il patrocinio e rinnova l'invito alla cittadinanza a partecipare alla manifestazione. _"Desidero ringraziare l'Amministrazione comunale e il Comune di Bordighera per il patrocinio e la vicinanza dimostrata in occasione di questa importante ricorrenza, così come tutti coloro che stanno lavorando con grande entusiasmo per la riuscita della manifestazione. L'augurio è che cittadini, famiglie e turisti vengano a festeggiare insieme a noi alla Rotonda di Sant'Ampelio. Gli 80 anni della Rari Nantes non sono soltanto un anniversario della nostra società: sono un pezzo della storia sportiva e sociale di Bordighera. E proprio partendo da questa straordinaria storia vogliamo continuare a guardare avanti, con l'entusiasmo e la passione di sempre, per costruire insieme i prossimi capitoli della Rari Nantes Bordighera."

Gli 80 anni della Rari Nantes Bordighera rappresentano quindi molto più di una semplice ricorrenza. Raccontano la storia di una società che dal 1946 ha accompagnato la crescita di migliaia di giovani, formando atleti ma soprattutto persone e contribuendo a costruire un forte senso di appartenenza alla comunità. La manifestazione organizzata da Ranabo Basket vuole celebrare proprio questo patrimonio umano e sportivo, guardando al futuro con lo stesso entusiasmo che da ottant'anni accompagna una delle realtà più significative dello sport bordigotto.