Perinaldo Festival – Terre di Confine celebra vent'anni di musica nel borgo dell'entroterra ligure, concerti, formazione e spettacoli

Nato nel 2007 e promosso dal Comune di Perinaldo in collaborazione con le associazioni Orchestra da Tre Soldi e Tessiture Sonore APS, il Festival ha trasformato nel tempo il piccolo borgo dell'estremo Ponente ligure in un luogo di incontro tra artisti, studenti e pubblico, capace di attraversare generi, linguaggi e tradizioni differenti.

Il tema del confine, inteso non come separazione ma come spazio di incontro e contaminazione, continua a guidare una proposta culturale che intreccia musica classica e jazz, tradizione popolare e ricerca contemporanea, formazione e spettacolo, valorizzando al tempo stesso il patrimonio storico e paesaggistico del territorio.

Il programma dell'edizione 2026 attraversa una settimana di concerti, spettacoli, attività formative e momenti di festa condivisa.

La manifestazione apre domenica 26 luglio con una serata di festa dedicata all'incontro, alla musica e alla comunità.

Alle 20.00, il tradizionale appuntamento con la Cena in Festival, preparata dall'instancabile Associazione Volontari di Perinaldo. Una grande tavolata nel cuore del borgo, artisti, residenti e visitatori condividono i sapori del territorio e il piacere di ritrovarsi insieme, nello spirito di accoglienza che da vent'anni accompagna il Festival.

Alle 21.30, in Piazza San Nicolò, prende ufficialmente il via la ventesima edizione con "20 anni di Perinaldo Festival": un viaggio attraverso immagini storiche, ricordi, ospiti speciali e momenti che hanno segnato il cammino del Festival, per celebrare insieme due decenni.

Lunedì 27 luglio il Fabio Rinaudo Trio presenta The Piper's Night. L’evento è dedicato a uno strumento affascinante e ricco di storia: la cornamusa. Guidato da Fabio Rinaudo, tra i più autorevoli interpreti italiani dello strumento, il trio accompagna il pubblico in un viaggio musicale che attraversa Liguria, Francia e Irlanda, facendo dialogare tre diverse tradizioni attraverso la piva ligure, la musette francese e le uilleann pipes irlandesi.

Un racconto sonoro che ripercorre oltre duemila anni di storia della cornamusa, tra antichi rituali, feste popolari, spiritualità. Un concerto intenso e coinvolgente, capace di alternare energia, nostalgia e poesia, nel segno della magia senza tempo della musica a bordone

Martedì 28 luglio l'Oratorio di San Benedetto ospita il Cello Recital, concerto a cura della masterclass del M° Dario Destefano: protagonisti saranno i migliori allievi del corso, accompagnati al pianoforte dal M° Roberto Galfione, in un programma dedicato al grande repertorio per violoncello.

Tra gli appuntamenti più attesi, mercoledì 29 luglio il Perinaldo Festival Jazz Ensemble, coordinato dal maestro Pietro Ballestrero, incontra il sassofonista torinese Gianni Denitto nel progetto OUR Love Supreme – Da John Coltrane alle musiche dal mondo. Il concerto rende omaggio a John Coltrane nel centenario della nascita e prende le mosse dal jazz modale per aprirsi alle influenze dell'India, dell'Africa occidentale e delle musiche del mondo, in un dialogo continuo tra scrittura e improvvisazione. Un viaggio musicale che mette in relazione il linguaggio del grande musicista afroamericano con le poliedriche direzioni del jazz contemporaneo.

Giovedì 30 luglio il Campo Sportivo Innocenzo Cassini ospita la Perinaldo Festival Rock Band, formazione nata in residence dal laboratorio di musica d'insieme coordinato dal M° Paolo Grappeggia. Un progetto che mette al centro la collaborazione tra giovani musicisti e il piacere della musica condivisa.

Venerdì 31 luglio sarà la volta del Duo Bottasso con Postcards from Italy, uno dei progetti più originali della scena musicale europea degli ultimi anni. Nato da una commissione dell'Eye Filmmuseum di Amsterdam, il lavoro unisce musica dal vivo, cinema d'archivio ed elettronica in un intenso dialogo tra memoria e presente, attraversando in treno i luoghi ripresi dai primi cineasti italiani tra il 1910 e il 1929. Il risultato non è una semplice colonna sonora per il cinema muto, ma uno spettacolo immersivo nel quale immagini d'archivio, registrazioni ambientali, elettronica e strumenti acustici costruiscono un continuo dialogo tra passato e presente, interrogando il pubblico sul rapporto tra memoria, identità e cambiamento.

Sabato 1 agosto il Festival vivrà uno dei suoi momenti più partecipati con la tradizionale Festa della Musica. Dalle ore 19 il centro storico di Perinaldo si trasformerà in un grande palcoscenico diffuso con concerti di musica classica, jazz e rock, accompagnati dalla cena in piazza organizzata dall'Associazione Volontari di Perinaldo.

La serata culmina alle 22.30 in Piazza San Nicolò con Aikar Orkestra – Balkan Roots, affiancata dalla cantante Selen Capaci. Il concerto attraversa Balcani, Mediterraneo e America Latina in un intreccio di tradizioni popolari, ritmi contemporanei e culture differenti, trasformando la piazza in una grande festa collettiva.

La XX edizione del Festival si concluderà domenica 2 agosto alle ore 11.30 nella Chiesa di San Nicolò con il tradizionale concerto del Perinaldo Festival String Ensemble, formazione che riunisce gli allievi avanzati dei corsi sotto la guida dei docenti del Festival. Il concerto finale rappresenta da sempre uno dei momenti più significativi della manifestazione: il risultato del lavoro svolto durante la settimana di studio e, insieme, il simbolo di una comunità musicale che continua a crescere attraverso il dialogo tra generazioni, esperienze e provenienze differenti.

Parallelamente ai concerti, le masterclass di perfezionamento musicale confermano il ruolo del Perinaldo Festival come luogo di formazione, incontro e scambio creativo, capace da vent'anni di coniugare alta qualità artistica e forte radicamento nel territorio.

L'ingresso a tutti gli eventi è libero, senza prenotazione, fino ad esaurimento posti disponibili.

Programma completo, aggiornamenti e contenuti multimediali sui canali social del Festival e sul sito

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