"Arma, il mare racconta": a Villa Boselli due giorni di fotografie dedicate al mare e alle tradizioni del territorio

Il mare di Arma di Taggia diventa protagonista di una mostra fotografica capace di raccontarne l'identità attraverso immagini, colori ed emozioni. Giovedì 23 e venerdì 24 luglio Villa Boselli ospiterà "Arma, il mare racconta", esposizione organizzata dall'Associazione culturale Digit Art in Foto con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Taggia.

La mostra accompagnerà i visitatori in un viaggio per immagini tra le spiagge di Arma, il suo mare, i paesaggi e quelle tradizioni che, da sempre, rappresentano l'anima del territorio. Scatti che fermano il tempo e invitano a riscoprire la bellezza di uno dei luoghi simbolo della Riviera dei Fiori attraverso lo sguardo e la sensibilità dei fotografi dell'associazione.

“La fotografia ha la straordinaria capacità di custodire emozioni e raccontare un territorio con uno sguardo autentico,” dichiara l'assessore al Turismo Barbara Dumarte. "L’iniziativa è un invito a riscoprire il nostro mare, le sue tradizioni e la sua bellezza attraverso gli occhi di chi ogni giorno vive e ama questi luoghi. Ringrazio l'associazione Digit Art in Foto per l'impegno e la passione con cui valorizza il nostro patrimonio, offrendo a residenti e turisti un'occasione culturale di grande qualità”.

L'esposizione sarà visitabile giovedì 23 e venerdì 24 luglio, con orario 10.00-12.00 e 17.30-22.30 a Villa Boselli, in via Boselli 1 ad Arma di Taggia. L'ingresso è libero.