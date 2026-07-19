Taggia, Piazza Chierotti epicentro della festa: successo per il Carnevale Estivo 2026

Una serata di festa, musica e partecipazione ha animato sabato 18 luglio il lungomare di Arma di Taggia in occasione del Carnevale Estivo 2026.

Numerose persone hanno affollato le vie cittadine per assistere alla tradizionale sfilata dei carri allegorici e dei gruppi in maschera che, a partire dalle ore 21.30, hanno percorso il tragitto dal Lungomare fino a Piazza Tiziano Chierotti, Piazza Vittoria e Via Queirolo, regalando spettacolo, colori e divertimento per grandi e piccoli.

L'evento è iniziato già nel tardo pomeriggio con l'intrattenimento musicale di DJ Prince in Piazza Vittoria, dove dalle 20.30 il pubblico ha iniziato a radunarsi per entrare nel clima carnevalesco. Grande apprezzamento anche per l'esibizione della scuola di danza ASD La Pineta Planet Sport che, alle ore 21.00 in Piazza Chierotti, ha proposto coreografie applaudite dal numeroso pubblico presente.

Una lunga sfilata che ha visto percorrere per un paio di volte il lungomare, con le persone assiepati ai lati per assistere allo show, in particolare con Piazza Chierotti come epicentro del passaggio.

Maschere, musica e tanta voglia di stare insieme hanno caratterizzato una manifestazione che si conferma tra gli eventi simbolo dell'estate armese. Lungo tutto il percorso della sfilata si sono registrati momenti di grande partecipazione, con famiglie, giovani e visitatori che hanno contribuito a rendere la serata un autentico successo.

Il Carnevale Estivo 2026 si chiude dunque con un bilancio estremamente positivo, confermando ancora una volta la capacità di Arma di Taggia di offrire eventi di richiamo e occasioni di aggregazione in grado di valorizzare il territorio e animare le serate estive della Riviera.

Di seguito tutte le associazioni e i gruppi partecipanti: