Torna il "Barbecue Party" di Effetto Farfalla a Badalucco: una serata di festa, griglia e giochi per sostenere i giovani e le famiglie del territorio

Dopo lo straordinario successo registrato lo scorso anno, l’Associazione di Promozione Sociale Effetto Farfalla rinnova l’appuntamento con la solidarietà e il divertimento. Mercoledì 22 luglio, a partire dalle ore 19:30, il Campo Sportivo di Badalucco ospiterà la seconda attesissima edizione del "Barbecue Party", una grande serata di autofinanziamento aperta a tutta la cittadinanza.

L'evento, che gode del prestigioso patrocinio del Comune di Badalucco, nasce con un obiettivo profondo e concreto: l'intero ricavato della serata sarà devoluto al sostegno e allo sviluppo dei progetti psico-educativi, dei Centri di Aggregazione Giovanile e delle attività nelle scuole che l'associazione promuove quotidianamente a favore di minori, ragazzi e famiglie.

Questa iniziativa rappresenta anche l’occasione ideale per l'associazione di rivolgere un sentito ringraziamento all'amministrazione comunale di Badalucco. La collaborazione e la sinergia con il Comune sono infatti storiche e consolidate: dal 2019, l'amministrazione e l'associazione portano avanti insieme con successo progetti cruciali per il benessere della comunità, tra cui spiccano il Centro di Aggregazione Giovanile "Il Triangolo" e gli spazi di confronto e supporto dedicati ai genitori, noti come "Riunioni di Famiglia".

La formula della serata unisce la buona cucina della tradizione all'aggregazione comunitaria. Saranno gli stessi membri del direttivo e i soci di Effetto Farfalla a scendere in prima linea: una parte della squadra sarà impegnata in cucina davanti alle braci per servire un ricco menù composto da rostelle, salamella, hot dog, patatine fritte e il tipico condiglione ligure; un'altra parte animerà il campo con giochi a premi pensati per far divertire grandi e piccini. Ad arricchire l'area ludica saranno i bellissimi premi in palio, generosamente donati dai negozianti e commercianti della zona, a testimonianza di una rete territoriale solida e partecipe.

«Il nostro nome riflette una convinzione profonda: ogni piccolo intervento nel presente può generare cambiamenti significativi e positivi nel futuro di un giovane e della sua comunità», spiega Sara Orsino, presidente dell'Associazione Effetto Farfalla. «Il Barbecue Party è l'espressione perfetta di questo valore: un momento in cui stare insieme, fare festa e, contemporaneamente, raccogliere le risorse necessarie per sostenere i nostri servizi educativi e i gruppi di confronto. Ringraziamo di cuore il Comune di Badalucco, che dal 2019 crede nel nostro operato e ci affianca quotidianamente in questo cammino comune. Vi aspettiamo numerosi per ripetere, e magari superare, il bellissimo successo dello scorso anno».