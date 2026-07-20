Taggia, successo per la Florelia Banda Folk di Ospedaletti al Carnevale estivo (Foto)

Grande successo per la Florelia Banda Folk di Ospedaletti, che sabato 18 luglio ha preso parte al Carnevale estivo organizzato dal Comune di Taggia, uno degli appuntamenti più attesi del calendario delle manifestazioni estive 2026.

Nel corso della sfilata la formazione ha portato musica, allegria e ritmo grazie a un repertorio brioso che la contraddistingue nel panorama dei gruppi bandistici del territorio. A rendere ancora più riconoscibile la partecipazione della banda sono stati i colorati costumi floreali, ispirati al nome della formazione e alla tradizione di Ospedaletti, conosciuta come la città delle rose.

Lungo il percorso il numeroso pubblico ha seguito con entusiasmo l'esibizione, partecipando con canti e balli e lasciandosi coinvolgere dall'energia trasmessa dai componenti della Florelia.

La serata si è conclusa con un'esibizione finale sul palco di piazza Chierotti, occasione per ringraziare il pubblico presente, l'assessore al Turismo Barbara Dumarte e tutto il suo staff per l'accoglienza riservata alla banda.

Quella di Taggia rappresenta un'altra tappa significativa per la Florelia Banda Folk di Ospedaletti che, a poco più di un anno dalla sua nuova costituzione, ha già preso parte con successo a numerosi eventi nel corso del 2026, arricchendo il proprio percorso con un'esperienza all'insegna della musica e del colore.

L'attività della formazione conferma inoltre il valore della musica dal vivo, proposta senza supporti tecnici e affidata esclusivamente agli strumenti e alle capacità dei musicisti, frutto dello studio e della passione condivisa. Un modo per mantenere vive le tradizioni musicali e metterle al servizio della collettività, favorendo un contatto diretto e coinvolgente con il pubblico.