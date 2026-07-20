Sanremo, successo per gli eventi “La piazza in gioco. Storie, arte e giochi in piazza Nota” (Foto)

Nuovo successo di pubblico per la serie di eventi inseriti nel calendario “La piazza in gioco. Storie, arte e giochi in piazza Nota” organizzati dall’assessorato alla cultura. Anche lo spettacolo di venerdì sera ha infatti registrato una grande partecipazione di bambini, accompagnati dai genitori, che hanno assistito allo spettacolo teatrale dal titolo “La strega generosa” a cura di Talea.

Il calendario di appuntamenti proseguirà mercoledì 22 luglio, alle ore 21, con il laboratorio artistico multisensoriale, dedicato ai bambini dai 6 ai 12 anni, dal titolo “Le voci del mare”.

La partecipazione è gratuita, ma è necessario prenotarsi telefonando al numero 333 3787365 (da lunedì a venerdì, ore 9-13) oppure inviando una mail mail all’indirizzo cultura@comune.sanremo.im.it.