Santo Stefano al Mare balla con il Summer Live Festival (Foto)

Successo di pubblico venerdì sera a Santo Stefano al Mare (Imperia) per Il Summer Live Festival con l'attesissimo show tributo a Gigi D'Agostino. La serata ha unito l'energia delle grandi produzioni dance italiane e le hit intramontabili degli anni '90 e 2000.

Protagonisti della serata

Carolina Marquez: icona internazionale della musica dance, famosa per successi storici e per le sue collaborazioni attuali.

Sonik Dj: produttore e performer di rilievo nazionale, protagonista del tour televisivo "Live In".

La rassegna musicale e di intrattenimento "San Steva Summer Live 2026" si tiene a Santo Stefano al Mare (Imperia) principalmente nella splendida cornice all'aperto di Piazza Baden Powell. Questo festival fa parte del ricco calendario estivo del borgo ligure, offrendo serate di musica dal vivo, spettacoli e dj set pensati per tutte le età.

Programma Principale (Luglio e Agosto 2026)

18 Luglio: Banfy & Aka Tex DJ Set

23 Luglio: Il Gatto e la Volpe (Serata di ballo liscio)

6 Agosto: Franco Bagutti Orchestra (Orchestra da ballo)

13 Agosto: Divina Show (Spettacolo dal vivo)