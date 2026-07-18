Ceriana racconta sé stessa: lo spettacolo itinerante porta in scena personaggi, storie e leggende del borgo

"Tra passato e presente: personaggi, storie e leggende" con Il Teatro a 360° è lo spettacolo itinerante in programma domani, domenica, a Ceriana. Ritrovo in piazza Marconi alle 20.45 e partenza alle 21.

Saranno proposte otto storie vere, leggendarie o di fantasia che riguardano il passato di Ceriana fra personaggi realmente esistiti ed altri d'invenzione. Il denominatore comune è il paese, ricco di monumenti, di storia e cittadini illustri.

Intervengono Lorena Bonifetto (impegnata ne Il Conte infelice), Marco Silvano Corradi (Mino Durand), Noà Franceschelli (Colori), Gioacchino Logico (Lo scemo del paese), Marino Longo (Goti e sausissa), Veronica Pelle (Luglio 1944), Giorgio Redigolo (Le bàsure), Graziella Tufo (Polvere) che ha curato anche la regìa.

Sempre domenica a Ceriana al mattino "Fragment de Mémoire" con C. Rivalan (Infopoint C.Italia 108, ora e 10-11,30), "Rythm and Poetry 2", con N. Winkelmann e "Fotografia 2", M. Esser (Chiesa S.Spirito, ora 10-20), "Work in Progress", con E. Armstrong (Atelier di Valentì, 16-19) e alle 19 "La Tavola delle Storie", Apericena (Infopoint C.Italia 108).

Gli eventi sono inseriti nella rassegna Cerianart curata dalla direttrice artistica Francesca Franzone. La squadra degli organizzatori è completata da Lorenzo Petullà, Christine Todesco, Alessandra Bellini, Aldo Petrozzi, Federica Martini e Aurelio Bellini.