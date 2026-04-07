Dopo la Pasqua da record nel Ponente oggi traffico intenso e code sulla A10 Genova-Ventimiglia nel savonese

La Pasqua 2026 si conferma da record per il turismo in Liguria, con una presenza massiccia di visitatori distribuiti lungo tutta la costa e nell’entroterra. In particolare, la provincia di Imperia ha registrato numeri molto elevati di presenze, con strutture ricettive prossime al tutto esaurito e un forte afflusso anche nelle seconde case. Il richiamo del mare, complice il clima favorevole, ha portato migliaia di turisti anche nel resto della regione, da levante a ponente, confermando la Liguria come una delle mete più ambite per le festività primaverili.

Diversa, però, la situazione sul fronte della viabilità. Se nella giornata di ieri i rientri si sono svolti in maniera tutto sommato regolare, senza gravi rallentamenti o criticità significative, oggi il quadro è cambiato sensibilmente. Già dalle prime ore del mattino si registrano code e rallentamenti sull’autostrada A10, in particolare nel tratto savonese compreso tra Alassio e Savona. Il traffico, in costante aumento, è stato ulteriormente appesantito da un incidente avvenuto nei pressi di Pietra Ligure.

Il controesodo pasquale entra dunque nel vivo proprio oggi, con migliaia di veicoli in movimento verso le principali direttrici di rientro. Le autorità segnalano che le code sono destinate a proseguire anche nelle prossime ore, invitando gli automobilisti alla prudenza e, dove possibile, a pianificare partenze alternative. Nonostante i disagi odierni, resta il bilancio positivo di un weekend che ha visto una straordinaria affluenza turistica, confermando ancora una volta l’attrattività del territorio ligure durante le festività.