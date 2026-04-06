Principio di incendio boschivo sulla strada per Perinaldo: rapido intervento evita il peggio tra le sterpaglie (Foto)

Un principio di incendio boschivo si è sviluppato nel pomeriggio di oggi lungo la strada per Perinaldo, subito dopo la galleria, richiedendo l’immediato intervento dei soccorsi. Sul posto è intervenuta la squadra boschiva dei Vigili del Fuoco del Comando di Imperia, che ha operato con tempestività per contenere le fiamme. Fondamentale anche il supporto della squadra AIB di Castelvittorio, il cui arrivo rapido ha contribuito in maniera decisiva a evitare conseguenze più gravi.

Secondo quanto comunicato, “il pronto intervento della squadra AIB ha impedito che le fiamme si propagassero alla fitta boscaglia della zona”, scongiurando così un incendio di più ampia portata. L’episodio si è risolto senza particolari criticità, ma resta alta l’attenzione sul territorio, soprattutto in aree caratterizzate da vegetazione densa e facilmente infiammabile.