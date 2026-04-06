Sanremo: incidente tra moto e scooter in via San Francesco, due feriti lievi, attimi di tensione per un cane in strada

incidente stradale nel pomeriggio di oggi in via San Francesco a Sanremo. Una moto e uno scooter che procedevano nella stessa direzione, in salita, si sono urtati per cause ancora in fase di accertamento. Ad avere la peggio è stato lo scooter: il mezzo è scivolato sull’asfalto, facendo cadere i due occupanti. Fortunatamente, sia il conducente che il passeggero hanno riportato soltanto lievi contusioni, mentre è rimasto illeso il conducente dell’altra moto.

Sul posto è intervenuta tempestivamente una volante del pronto intervento della Polizia Locale, che ha effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Il caso ha voluto che, proprio durante le operazioni, si verificasse un ulteriore momento di tensione: “un cane è riuscito a uscire da un cancello finendo pericolosamente in mezzo alla strada”. L’animale è stato però subito bloccato dal proprietario e dagli agenti già presenti, evitando così possibili conseguenze più gravi.

La situazione è tornata rapidamente alla normalità, senza ulteriori disagi per la circolazione.