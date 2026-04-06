Sanremo: auto fuori strada in Strada Solaro Rapalin: intervento dei Vigili del Fuoco, nessun ferito

Nel pomeriggio di oggi, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sanremo sono intervenuti in Strada Solaro Rapalin, a Sanremo, per il recupero di una vettura uscita di strada. Secondo le prime informazioni, "il conducente è riuscito a uscire autonomamente dal mezzo", senza riportare ferite. Non si registrano infatti persone coinvolte o necessità di soccorso sanitario.

Sul posto è intervenuta anche la polizia municipale, che ha disposto la "chiusura momentanea della strada" per consentire in sicurezza le operazioni di recupero del veicolo da parte dei soccorritori. L’intervento si è svolto rapidamente e ha permesso di "riportare la vettura sulla carreggiata", ripristinando in breve tempo la normale viabilità nella zona.