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Cronaca | 08 aprile 2026, 14:36

Vallebona mette in guardia dai falsi SMS sulla TARI: “Messaggi ingannevoli, non provengono dal Comune”

Avvisi da numeri sconosciuti segnalano presunte irregolarità: l’Amministrazione invita a ignorarli, non rispondere e non fornire dati personali

Vallebona mette in guardia dai falsi SMS sulla TARI: “Messaggi ingannevoli, non provengono dal Comune”

Il Comune di Vallebona informa la cittadinanza – e chiunque dovesse ricevere comunicazioni simili anche al di fuori del territorio comunale – che gli SMS circolati in questi giorni relativi a presunte “posizioni TARI irregolari” non sono in alcun modo riconducibili agli uffici comunali.

Si tratta di messaggi ingannevoli, inviati da numeri sconosciuti o non ufficiali, rispetto ai quali l’Amministrazione invita a prestare la massima attenzione.

Il Comune precisa che:

- non invia SMS di questo tipo;
- non è richiesto alcun contatto a seguito dei messaggi ricevuti;
- non esistono aggravamenti o sanzioni automatiche comunicati tramite SMS.

Le comunicazioni ufficiali relative alla TARI vengono trasmesse solo attraverso canali istituzionali e modalità formali. L’Amministrazione comunale invita pertanto i cittadini a non rispondere, a non cliccare su eventuali link e a non fornire dati personali.

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