Cagnolina morsa da una vipera in Valle Argentina: Amy lotta tra la vita e la morte, lanciata raccolta fondi

Una cagnolina di 8 anni, Amy, è ricoverata in condizioni critiche dopo essere stata morsa da una vipera nell’entroterra di Carpasio, in Valle Argentina. L’allarme è scattato venerdì scorso, quando il padrone ha contattato d’urgenza l’associazione Ambulanze Veterinarie ODV, intervenuta tempestivamente per prestare i primi soccorsi. “Quando siamo arrivati – racconta la volontaria Nesibe Caprile – la scena era drammatica: non riusciva più a stare in piedi, respirava a fatica e i suoi segni vitali erano quasi assenti. Intervento immediato in codice rosso”.

I soccorritori hanno provveduto a stabilizzare l’animale sul posto, per poi trasferirla d’urgenza al poliambulatorio veterinario di Taggia. Tuttavia, le condizioni di Amy sono rapidamente peggiorate, rendendo necessario un ulteriore trasferimento in una clinica specializzata a Imperia, dove si trova tuttora ricoverata. “Le sue condizioni – prosegue Caprile – sono peggiorate rapidamente e si è reso necessario un trasferimento urgente in clinica a Imperia, dove ora si trova ricoverata in condizioni critiche”.

Le cure necessarie sono complesse e costose: il trattamento potrebbe arrivare fino a 3.700 euro, a seconda dell’evoluzione delle prossime ore, decisive per la sopravvivenza della cagnolina. Per sostenere le spese veterinarie è stata avviata una raccolta fondi su GoFundMe, che ha già raggiunto quota 2.600 euro, grazie alla solidarietà di molti cittadini. Amy continua a lottare, mentre volontari e veterinari restano al suo fianco nella speranza di un miglioramento nelle prossime ore.

Ami è in via di guarigione, non ha ancora stabilità sulle zampe ma non ha più gli aghi nelle zampe ed ha ripreso vitalità. Necessita ancora di alcuni giorni di degenza, fino a quando le zampe saranno in grado di sostenerla.