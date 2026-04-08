Sanremo, Pasqua di controlli a tappeto: sicurezza, abusivismo e prevenzione incendi nel mirino della Municipale

Un’intensa attività di controllo, estesa su più fronti e rafforzata dall’afflusso straordinario di visitatori, ha caratterizzato il weekend di Pasqua a Sanremo. A tracciare il bilancio è il comandante della Polizia Municipale, Fulvio Asconio, che sottolinea come le operazioni siano state condotte in linea con le indicazioni della Prefettura di Imperia: “Come richiesto con una comunicazione dal Prefetto d’Imperia – spiega – abbiamo svolto un’attività di controllo sia per quanto riguarda le norme del codice della strada, sia su altri ambiti particolarmente rilevanti in questi giorni”.

Controlli su più fronti: sicurezza stradale, ambiente e abusivismo

L’azione della Municipale si è sviluppata in maniera capillare, toccando diversi aspetti della vita cittadina. Non solo verifiche sulla viabilità, ma anche un presidio del territorio in chiave preventiva. Particolare attenzione è stata dedicata al rischio incendi, complice il forte vento che ha caratterizzato le giornate festive. Gli agenti, in collaborazione con la Protezione Civile, hanno monitorato soprattutto le aree verdi più frequentate durante Pasquetta, come San Romolo e Monte Bignone. “Abbiamo svolto una vigilanza con gli operatori della protezione civile per quanto riguarda i rischi di incendi – evidenzia Asconio – soprattutto per il controllo dell’accensione dei barbecue e di eventuali fuochi”. Non è mancata anche l’attenzione al decoro urbano, con verifiche sul corretto conferimento dei rifiuti nelle stesse aree.

Nel cuore della città, gli agenti hanno presidiato le principali vie pedonali e commerciali, tra cui via Matteotti e via Palazzo. Qui l’attività si è concentrata su:

contrasto all’abusivismo commerciale , con sequestri di merce contraffatta

, con sequestri di merce contraffatta controllo della circolazione dei cani nelle aree pedonali

nelle aree pedonali presenza costante per prevenire irregolarità

“Abbiamo cercato di mantenere una presenza continua proprio per evitare che queste situazioni si verificassero”, ha spiegato il comandante. I sequestri hanno riguardato soprattutto borse e cinture con marchi falsi, anche se in quantitativi ridotti: un segnale, secondo Asconio, dell’efficacia dei controlli costanti che scoraggiano i venditori abusivi.

Il weekend pasquale ha registrato numeri particolarmente elevati di visitatori, superiori ad altri periodi festivi recenti: “Abbiamo avuto tantissime persone, veramente tante – sottolinea il comandante – probabilmente per le belle giornate e anche per la situazione internazionale, che ha spinto molti a restare in Italia”. Le condizioni meteo, quasi estive, hanno favorito una massiccia presenza anche nelle zone costiere e negli stabilimenti balneari. Prosegue parallelamente il monitoraggio degli appartamenti ad uso turistico, un fenomeno in crescita sul territorio: “Continuiamo questo monitoraggio delle case vacanza, che sta seguendo un suo filone e darà riscontri in un secondo tempo”, ha precisato Asconio.

Sul fronte della sicurezza stradale, nella sera della vigilia di Pasqua sono stati effettuati posti di controllo in: rondò Garibaldi. corso Mombello e corso Orazio Raimondo (Zampillo). Sono stati controllati 30 veicoli, con particolare attenzione ai comportamenti di guida e allo stato dei mezzi. Le sanzioni elevate sono state:

2 verbali per dispositivi luminosi non funzionanti (situazione particolarmente pericolosa nelle ore notturne)

(situazione particolarmente pericolosa nelle ore notturne) 2 sanzioni per fari totalmente non funzionanti (art. 79)

(art. 79) 2 verbali per comportamenti vietati (svolta non consentita e superamento della linea continua)

(svolta non consentita e superamento della linea continua) 1 per omessa revisione

1 per mancanza dei documenti del veicolo

Un’attività “a 360 gradi”

Il bilancio complessivo è quello di un impegno esteso e coordinato su tutto il territorio cittadino. “Questa è un’attività a 360 gradi che abbiamo svolto – conclude il comandante – anche a seguito della circolare inviata a tutti gli organi di polizia e alle amministrazioni da parte del Prefetto”. Un lavoro che, tra prevenzione, controllo e presenza sul territorio, ha accompagnato uno dei weekend più affollati dell’anno garantendo sicurezza e ordine pubblico.