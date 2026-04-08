Ventimiglia, arrestato presunto autore di un omicidio in Francia: fermato grazie a segnalazione internazionale

Nella notte tra lunedì e ieri, gli agenti dell’Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato di Ventimiglia hanno tratto in arresto un cittadino straniero ricercato per omicidio in Francia. L’uomo è stato individuato durante un’ordinaria attività di prevenzione e controllo del territorio, anche finalizzata al contrasto dell’immigrazione clandestina, mentre si aggirava con atteggiamento sospetto tra le vie cittadine.

Insospettiti dalla condotta, gli agenti hanno deciso di procedere a un controllo più approfondito, riuscendo a riconoscerlo grazie a una segnalazione diramata dalle Autorità francesi. Dai successivi accertamenti è emerso che il soggetto era ricercato per l’omicidio di una donna, avvenuto il 28 marzo scorso a Mentone, città francese al confine con l’Italia. La vittima lo ospitava da alcuni mesi nella propria abitazione, in quanto l’uomo risultava senza fissa dimora.

Condotto presso gli uffici del Commissariato, è stato sottoposto a rilievi fotodattiloscopici, che hanno confermato la sua identità. Al termine delle procedure di rito, l’uomo è stato arrestato in esecuzione di un Mandato di Arresto Europeo emesso dall’Autorità giudiziaria francese e successivamente posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria competente.