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Cronaca | 08 aprile 2026, 07:01

Sanremo, auto fuori controllo in piazza Cesare Battisti: sale sul marciapiede e travolge le barriere (Foto)

Intervento di carabinieri e 118 all’alba: il conducente rifiuta il trasporto in ospedale

Momenti di paura nelle prime ore della mattina in piazza Cesare Battisti, nei pressi dell'ex stazione ferroviaria, a Sanremo, dove intorno alle 5.30 un autoveicolo ha perso il controllo, finendo sul marciapiede. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo avrebbe percorso oltre 10 metri fuori carreggiata, andando a impattare contro le barriere pedonali. La dinamica dell’incidente, però, è ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i carabinieri e il personale del 118, che hanno messo in sicurezza l’area e prestato i primi soccorsi. Il conducente, rimasto coinvolto nell’incidente, ha rifiutato il trasporto in ospedale, nonostante l’intervento dei sanitari. Non si segnalano, al momento, altre persone coinvolte. Le autorità stanno proseguendo gli accertamenti per chiarire le cause dell’accaduto anche attraverso le telecamere presenti in zona.

Elisa Colli

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