Bordighera, casi di impetigine al centro estivo: discussa in consiglio comunale l'interpellanza di Fratelli d'Italia

Discussa in consiglio comunale a Bordighera l'interpellanza presentata dal gruppo consiliare Fratelli d'Italia sui casi di impetigine al centro estivo.

"E' stato un allarmismo che mi è stato comunicato da alcune mamme di bambini che frequentano il centro. Una mamma mi ha proprio mandato una documentazione fotografica con un certificato medico che si parlava impetigine" - dice il consigliere Veronica Albanese - "Siccome è un'infezione contagiosa, mi sono allarmata, come consigliere comunale ma anche come mamma, mi sono mesa nei panni di queste mamme. La preoccupazione era cercare di capire per non far chiudere il centro estivo. Nell'interpellanza si chiede se erano state fatte delle considerazioni su questi aspetti. Penso che oggi la situazione sia rientrata, me ne darete conferma".

"Eravamo già a conoscenza della problematica" - afferma l'assessore Margherita Mariella - "Ha dato un po' fastidio la modalità visto che siamo tutte mamme. Ogni anno si presenta questo fenomeno. La società era pronta, ha subito isolato i due bambini. Il rischio è creare allarmismi inutili. E' un'infezione che si cura con una crema antibiotica. Il Comune è stato prontamente informato, la società idem, i bambini sono stati isolati e l'emergenza è rientrata. Magari la prossima volta basta una telefonata per verificare subito cosa stiamo facendo, è più corretto".

"Abitualmente succede perché i bambini hanno irritazioni da caldo e da sudore e si grattano con le mani e sotto le unghie abbiamo gli stafilococchi e così si 'auto creano' queste infezioni" - sottolinea il vicesindaco Giuseppe Trucchi - "Quando si diffonde bisogna prendere gli antibiotici per bocca. Di solito basta allontanare il bambino per due giorni e finisce lì".