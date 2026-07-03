Camporosso, auto prende fuoco in Corso della Repubblica: tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco evita danni maggiori (Foto)

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16, un'autovettura è stata interessata da un incendio in Corso della Repubblica a Camporosso. Provvidenziale il tempestivo intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Ventimiglia, che è riuscita a circoscrivere le fiamme evitando che il rogo si propagasse ad altri veicoli.

Secondo quanto riferito, il conducente si è accorto del fumo che stava uscendo dal vano motore e ha immediatamente accostato il mezzo a bordo strada, allontanandosi in sicurezza. "Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco è valso a limitare le fiamme alla sola autovettura coinvolta senza che si propagassero ad altri mezzi", si legge nel comunicato. L'incendio è stato rapidamente domato dai pompieri, che hanno poi provveduto alla messa in sicurezza dell'area. Non si registrano persone coinvolte né feriti.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno svolto gli accertamenti di competenza e gestito la viabilità durante le operazioni di soccorso.