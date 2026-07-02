Incendio in un appartamento di via San Secondo a Ventimiglia: nessun ferito né intossicato

Momenti di apprensione questa sera, intorno alle 21, per un incendio divampato in un appartamento di via San Secondo, a Ventimiglia. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero partite da un divano, propagandosi rapidamente all'interno dell'abitazione. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a domare il rogo e a mettere in sicurezza l'area, insieme alle forze dell'ordine.

Per consentire le operazioni di soccorso e garantire la sicurezza dei residenti, gli appartamenti dello stabile sono stati momentaneamente evacuati in via precauzionale. Fortunatamente, non si registrano feriti né persone intossicate. Restano da chiarire le cause dell'incendio, sulle quali sono in corso gli accertamenti da parte delle autorità competenti.