Tamponamento alla nuova rotonda di piazza Cesare Battisti durante un'inversione: coinvolti auto e ciclomotore

Tamponamento nel corso della giornata alla rotatoria di piazza Cesare Battisti, dove un'autovettura e un ciclomotore sono rimasti coinvolti in un incidente che, fortunatamente, non ha provocato feriti. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il conducente dell'auto stava percorrendo la rotatoria con l'intenzione di invertire regolarmente il senso di marcia, effettuando quindi una svolta a sinistra. In quel momento, però, il ciclomotore che lo seguiva non si sarebbe accorto in tempo della manovra, finendo per tamponare la vettura.

«Il conducente del ciclomotore non è riuscito a fermarsi in tempo, andando a urtare il veicolo che lo precedeva», è quanto emerge dalla ricostruzione dei fatti. L'impatto è stato di lieve entità e ha causato soltanto danni limitati ai due mezzi. Il conducente del ciclomotore è riuscito a mantenere l'equilibrio, evitando la caduta sull'asfalto e scongiurando conseguenze fisiche. «Fortunatamente nessuna delle persone coinvolte ha riportato lesioni», confermano gli accertamenti eseguiti sul posto.

Poco dopo l'incidente è sopraggiunta una pattuglia della Polizia Locale, che si è immediatamente fermata per prestare assistenza ai conducenti e procedere con i rilievi necessari ad accertare l'esatta dinamica dell'accaduto. L'episodio ha provocato soltanto lievi rallentamenti alla circolazione, mentre le operazioni di verifica si sono concluse senza particolari criticità.