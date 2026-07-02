Valle Argentina in lutto per Pierre Antoine Biancheri: il commosso addio della Pro Loco di Verdeggia

"Ci sono notizie che non vorremmo mai sentire, giornate tristi che nessuno vorrebbe affrontare. Eppure, caro Pierre Antoine, oggi è il giorno del saluto". Queste le parole della Pro Loco di Verdeggia, dopo la scomparsa dei tre uomini, finiti ieri nel burrone con il quad.

Pierre è stato uno dei più grandi amici di Verdeggia, un volto che non mancava mai agli appuntamenti del paese. Un amico generoso, capace di regalare un sorriso e di portare allegria in ogni momento. Grande amante della montagna, in pochi hanno saputo amare le nostre vette con la sua stessa passione, nelle giornate di festa sotto il sole come nei silenzi dell'inverno.

"Per lui il confine tra Italia e Francia, che divide le nostre vallate, non è mai esistito: ovunque arrivasse trovava amicizia, affetto e accoglienza. Ma il destino ha deciso di portarlo via proprio da quelle montagne che tanto amava, lasciando un vuoto enorme in tutta la comunità. Per questo motivo, la sagra in programma sabato 11 luglio è stata annullata. «Sappiamo che tu non saresti d'accordo, vorresti che festeggiassimo e fossimo sempre allegri, ma questa volta senza di te non ce la sentiamo...».

Si conclude così il commosso messaggio della Pro Loco di Verdeggia, diffuso dopo la scomparsa di Pierre Antoine Biancheri, morto insieme ad altri due cittadini francesi molto conosciuti in Valle Argentina nel tragico incidente con il quad avvenuto ieri.