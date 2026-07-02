Lutto nel savonese per la scomparsa di Lisa Di Federico: è stata anche infermiera a Sanremo

Lutto a Vado Ligure, ma anche a Sanremo, per la scomparsa di Lisa Di Federico a soli 59 anni. Crocerossina, era Sottotenente del Sovrano Militare Ordine di Malta. A Sanremo era anche stata per un periodo infermiera volontaria presso l’ispettorato. Amante degli animali, era volontaria dell'associazione vadese "Il sogno di Daisy".

"Oggi il cuore del 'Sogno di Daisy' è in pezzi. Ci ha lasciato una di noi. Se n’è andata la nostra amica, la nostra volontaria. Una donna bellissima fuori ma ancora più bella dentro. Lisa amava gli animali con tutta se stessa. Abbiamo lottato insieme, ci siamo sentite tutti i giorni, venivamo a casa tua, speravamo insieme - il ricordo dell'associazione - Abbiamo creduto in una cura alternativa, perché lei non si arrendeva e nemmeno noi. Ha combattuto fino all’ultimo respiro. Per noi è stato un onore conoscerla, un onore aver lavorato al suo fianco, anche solo per quel poco tempo, quel poco ci ha dato più soddisfazioni di mille progetti. Ci siamo capite al volo, avevamo gli stessi sogni. Aiutare. Salvare. Dare voce a chi non ce l’ha. Il sogno di creare un gattile. Tanti progetti ancora da fare insieme. Che ora rimaranno solo nei nostri cuori. Lei se n’è andata, ma lascia qui il suo cuore. Lo lascia in ogni animale salvato, lo lascia in noi, che non la dimenticheremo mai. Scrivere questo post è difficilissimo, lo facciamo con le lacrime agli occhi. L’ultimo saluto ce lo siamo date al telefono, lei, con un filo di voce , ci ha detto 'vi voglio bene'. Abbiamo capito. Era il suo addio. Grazie per la forza. Per l’amore, per l’esempio. Ora riposa in pace, amica nostra. Noi continueremo anche per te per gli animali come avresti voluto tu. Il Sogno di Daisy ti porta nel cuore, per sempre. Ti vogliamo bene. Le tue amiche".

Lascia il marito Giorgio Bondi, titolare della Trattoria del Camionista. Il funerale verrà celebrato sabato 4 luglio alle 11 a Vado nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista.