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Cronaca | 02 luglio 2026, 12:35

Quad precipita per decine di metri sulle Rocche del Saccarello: tre persone coinvolte, maxi soccorso a Triora

Intervento di 118, Vigili del Fuoco, Carabinieri e dell'elicottero Drago per il recupero dei feriti nella zona impervia. Ancora ignote le loro condizioni

Quad precipita per decine di metri sulle Rocche del Saccarello: tre persone coinvolte, maxi soccorso a Triora

Mobilitazione di soccorsi, nella tarda mattinata di oggi a Triora, in alta Valle Argentina, per un ‘Quad’ finito fuori strada nella zona delle ‘Rocche del Saccarello’.

Ancora da chiarire la dinamica dei fatti, che vede coinvolte tre persone che viaggiavano a bordo del mezzo che, secondo le prime informazioni, avrebbe fatto un volo di diverse decine di metri. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, un’ambulanza, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.

Vista la zona impervia è stato fatto intervenire anche l’elicottero ‘Drago’ dei Vigili del Fuoco per il recupero dei feriti. Al momento non si conoscono le loro condizioni. Maggiori particolari più tardi.

Carlo Alessi

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