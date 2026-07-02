Quad precipita per decine di metri sulle Rocche del Saccarello: tre persone coinvolte, maxi soccorso a Triora

Mobilitazione di soccorsi, nella tarda mattinata di oggi a Triora, in alta Valle Argentina, per un ‘Quad’ finito fuori strada nella zona delle ‘Rocche del Saccarello’.

Ancora da chiarire la dinamica dei fatti, che vede coinvolte tre persone che viaggiavano a bordo del mezzo che, secondo le prime informazioni, avrebbe fatto un volo di diverse decine di metri. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, un’ambulanza, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.

Vista la zona impervia è stato fatto intervenire anche l’elicottero ‘Drago’ dei Vigili del Fuoco per il recupero dei feriti. Al momento non si conoscono le loro condizioni. Maggiori particolari più tardi.