Sanremo, pigne piombano da un pino in via Bixio durante una raffica di vento: auto ammaccata, interviene la Polizia Locale (Foto)

Una violenta raffica di vento, improvvisa e inattesa, ha provocato nella serata di ieri un episodio tanto insolito quanto potenzialmente pericoloso in via Bixio. A farne le spese è stato uno sfortunato automobilista, che si è ritrovato con una vistosa ammaccatura sul tetto della propria auto senza essere rimasto coinvolto in un incidente stradale né essere stato vittima di un atto vandalico.

Secondo quanto ricostruito, una fortissima folata di vento ha scosso la chioma di uno dei pini che costeggiano la strada, facendo precipitare sull'autovettura alcune pigne, che hanno colpito la carrozzeria provocando il danno. Il conducente, sorpreso dall'accaduto e incerto su come comportarsi, ha richiesto l'intervento della Polizia Locale. Gli agenti, giunti sul posto, hanno raccolto le dichiarazioni dell'automobilista e provveduto a segnalare l'episodio agli uffici competenti, affinché vengano effettuate le opportune valutazioni.

«Non si è trattato di un incidente tra veicoli né di un gesto vandalico, ma di un evento improvviso causato dal vento», è quanto emerge dalla ricostruzione dei fatti. L'episodio avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Fortunatamente, infatti, le pigne hanno colpito esclusivamente il veicolo e non hanno centrato alcun pedone in transito. Un dettaglio che, considerata la violenza della caduta, ha evitato possibili conseguenze alle persone.

Resta ora il danno materiale all'automobile e la segnalazione agli uffici competenti, mentre l'episodio riaccende l'attenzione sulla sicurezza delle alberature cittadine, soprattutto in presenza di forti raffiche di vento.