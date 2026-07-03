Oltre 500 furti in casa in un anno in provincia di Imperia: quasi due al giorno, cresce la paura durante le vacanze estive

Sono stati 537 i furti in abitazione denunciati nella provincia di Imperia nell'ultimo anno, una media di quasi due episodi al giorno. È quanto emerge dagli ultimi dati ufficiali diffusi da Facile.it, che fotografano un fenomeno ancora molto presente anche nel Ponente ligure, soprattutto in vista delle partenze estive. Il dato imperiese si inserisce in un quadro regionale che conta 3.236 furti in casa nell'arco di dodici mesi. Tra le province liguri, Imperia si colloca al terzo posto per numero di denunce, dopo Genova (1.417) e Savona (901), mentre La Spezia registra 381 episodi.

Numeri che contribuiscono a spiegare il crescente senso di insicurezza legato alle vacanze. Secondo un'indagine commissionata da Facile.it a EMG, infatti, circa 27 milioni di italiani temono che la propria abitazione possa essere svaligiata durante l'assenza estiva. Per proteggere la propria casa, la soluzione più diffusa resta quella di affidarsi al "controllo di vicinato": sono 18 milioni gli italiani che chiedono a vicini, amici o parenti di tenere d'occhio l'abitazione. Altri 12 milioni hanno installato un impianto di videosorveglianza, mentre il 20% ha scelto di sottoscrivere un'assicurazione contro il furto e l'11% ha fatto installare grate antintrusione.

C'è anche chi punta su piccoli accorgimenti per scoraggiare eventuali malintenzionati: 2,7 milioni di persone dichiarano di lasciare accese luci, televisione o radio per simulare la presenza di qualcuno in casa. In vista dell'estate, gli esperti raccomandano di non pubblicizzare le partenze sui social, evitare di lasciare oggetti di valore in vista e, quando possibile, chiedere a persone di fiducia di controllare periodicamente l'abitazione.