Tragedia al parcheggio della Gil di Ventimiglia: turista francese colto da un infarto, inutili i soccorsi

Muore di infarto nel parcheggio della Gil a Ventimiglia: un cittadino francese è deceduto dopo essere stato colto da un malore, presumibilmente un infarto. L'allarme è scattato poco prima dell'ora di pranzo. Sul posto sono intervenuti tempestivamente l'automedica Alfa 3 e un'ambulanza della Croce Rossa di Bordighera, che hanno tentato di prestare tutte le cure necessarie all'uomo. Nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione, per lui non c'è stato nulla da fare.

Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno svolto gli accertamenti di rito per ricostruire quanto accaduto. Secondo le prime informazioni raccolte, il decesso sarebbe avvenuto intorno alle 12.30-13. L'ipotesi prevalente è quella di un infarto, ma saranno gli accertamenti sanitari a confermare con precisione le cause della morte.