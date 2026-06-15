Sanremo, ai Martedì Letterali protagonista Andrea Gandolfo con "Storia di Sanremo Dall’Unità all’assassinio di re Umberto I"

Domani 16 giugno ore 17.00 nel Teatro in collaborazione con la Famija sanremasca nell’ambito di Martedì Letterari ciclo “Casinò Culturae Festival” il presidente Leo Pippione presenta l’opera: “Storia di Sanremo Dall’Unità all’assassinio di re Umberto I” (1861 1900) scritta e curata dal dott. Andrea Gandolfo. Relaziona il prof. Luca Lo Basso docente di Storia Moderna e Contemporanea all’Ateneo di Genova.

Il Volume tratta il periodo dal 1861 al 1900, il più significativo della lunga storia della città che, da piccolo centro dedito alla marineria ed alla coltura degli agrumi e delle palme da foglia, diventa un centro di soggiorno tra i più frequentati d'Europa, mentre la popolazione residente passa da 8.000 a 20.000. La città risulta collegata con tutti i Paesi d’Europa, da cui promanano i tanti vacanzieri d’lite che si trasformano in quei curisti attratti dalla bellezza e dalla mitezza del salubre clima. Si edificano le grandi strutture alberghiere insieme a numerose ville he ospitano intere famiglie da ottobre ad aprile, si moltiplicano le realtà commerciali e viene redatto il nuovo piano regolatore che potenzia strade e servizi.

Andrea Gandolfo, nato a Sanremo nel 1970, ha conseguito la laurea in Lettere presso l’Università degli Studi di Pavia nel 1995. Si è occupato di Sandro Pertini e della storia del confine italo-francese dal Settecento ai nostri giorni. È autore, tra l’altro, di: Storia di Sanremo (Sanremo, 2000); Il giovane Pertini. Da Stella a Nizza 1896-1929 (Genova, 2002); Sanremo in guerra 1940-1945 (Imperia, 2003); La Provincia di Imperia. Storia, arti, tradizioni (Torino, 2005); Vite di sanremesi illustri (Sanremo, 2008). Nel 2010 ha pubblicato il primo volume della sua biografia di Pertini, dal titolo: Sandro Pertini. Dalla nascita alla Resistenza 1896-1945. L’opera ha conseguito una menzione speciale al Premio nazionale “Giacomo Matteotti” nel 2011. Nel giugno 2013 ha pubblicato il secondo volume della biografia pertiniana, dal titolo: Sandro Pertini. Dalla Liberazione alla solidarietà nazionale 1945-1978. Nell’ottobre dello stesso anno ha ricevuto, dal Comune di Sanremo, il Premio “San Romolo” per la cultura. Nell’aprile 2017 è uscito il terzo tomo della sua biografia di Pertini, intitolato: Sandro Pertini. Dall’ascesa al Quirinale allo scandalo della P2 1978-1981, pubblicato, come i due precedenti, dalla nostra casa editrice. Nell’ottobre 2018 è uscito, il quarto e ultimo volume della sua biografia pertiniana, dal titolo: Sandro Pertini: dalla stagione del pentapartito agli ultimi anni 1981–1990. Il dott. Gandolfo sta predisponendo la nuova storia sistematica della città di Sanremo in dieci volumi dalla preistoria ai giorni nostri. Il 13 ottobre 2013 ha ricevuto, dal comune di Sanremo, il Premio San Romolo alla Cultura.

Leo Pippione già sindaco di Sanremo, consigliere regionale, presidente della Famija Sanremasca e del Circolo Mattei, è un fine saggista e storico. A lui si deve il volume “Pietro Agosti, il primo podestà di Sanremo”, ultima fatica letteraria, la redazione de “La Gardiola” pubblicazione culturale, e il concorso letterario “Testimoni del Tempo” da cui viene editata l’omonima antologia.

Prof. Luca Lo Basso. Lo Basso CV breve Luca Lo Basso è professore ordinario di Storia moderna presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali dell’Università di Genova (Dispi), dove dirige il Laboratorio di Storia marittima e navale (NavLab) – Centro di Ricerca Fernand Braudel. I suoi studi si concentrano sulla storia marittima e navale del Mediterraneo in età moderna e contemporanea, con particolare attenzione al lavoro marittimo, alla guerra sul mare, ai commerci e alle mobilità marittime. Ha svolto attività di ricerca e insegnamento presso numerose istituzioni internazionali, tra cui l’European University Institute di Firenze, l’Université d’Aix-Marseille, l’Université Paris-Sorbonne, l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, l’Université catholique de Louvain e l’Université de Corse Pasquale Paoli. Attualmente è responsabile scientifico di due progetti Marie Skłodowska-Curie dedicati alle mobilità mediterranee nell’età del vapore e alle trasformazioni delle società insulari del Mediterraneo orientale. Dirige la rivista Maritimarum. Journal of Sea History ed è membro di diversi comitati scientifici internazionali. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche dedicate alla storia marittima, navale e mediterranea tra età moderna e contemporanea. Tra le sue monografie più recenti figurano Dal vento al carbone. Le metamorfosi del lavoro marittimo in Italia nell’età della transizione (18801920) (2020) e Il capitano che trasportava gli emigranti. Francesco Gerolamo Ansaldo, 18571926 (2024).

Mercoledì 1° luglio ore 21.00 in sala Privata il direttore Mario Giordano presenta il suo nuovo saggio:” I Re di denari. Intrighi, segreti e potere dei signori delle banche alle spalle dei risparmiatori.”

Ingresso libero.