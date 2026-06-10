Liguria e Regno Unito, Bucci incontra la rappresentante per il Commercio con l'Italia Catherine McKinnell (Foto)

Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha incontrato questa mattina, nella sede dell’ente, l’inviata del Regno Unito per il Commercio con l’Italia, Catherine McKinnell.

Nel corso della visita sono stati affrontati diversi temi di interesse comune, tra cui lo sviluppo della digitalizzazione, l’economia del mare, l’energia e la collaborazione in ambito accademico.

“L’incontro con l’onorevole McKinnell è stato una gradita occasione per rafforzare le relazioni commerciali e il collegamento culturale tra Regno Unito e Liguria, un rapporto che affonda le sue radici nella storia e che vogliamo coltivare e promuovere – dichiara il presidente della Regione Liguria Marco Bucci –. Il dialogo con il Regno Unito è prezioso per sviluppare nuove sinergie e collaborazioni nei settori chiave per la crescita del nostro territorio, come le infrastrutture, la portualità e la logistica, comparti nei quali la Liguria è impegnata a rafforzare ulteriormente il proprio ruolo di hub strategico e porta d’accesso privilegiata al sistema economico europeo”.

L'incontro è stato un momento di confronto per rafforzare i rapporti tra Liguria e Regno Unito e promuovere nuove collaborazioni nei settori strategici per la crescita e l'innovazione.