Ventimiglia, grande partecipazione al gazebo della Lega: centinaia di firme per sostenere la ricostruzione della passerella sul Roja (foto)

Si è tenuto questa mattina il gazebo organizzato dalla Segreteria cittadina della Lega di Ventimiglia a sostegno dell’azione amministrativa portata avanti dal sindaco Flavio Di Muro e contro il ricorso proposto al Tribunale superiore delle acque pubbliche finalizzato alla sospensione dei lavori di ricostruzione della passerella sul fiume Roja, opere che stanno procedendo regolarmente secondo il cronoprogramma previsto.



«Mi complimento con tutto il direttivo cittadino e con il segretario Simone Bertolucci per l’ottima organizzazione dell’iniziativa – dichiara il consigliere regionale e commissario provinciale della Lega Armando Biasi –. Ringrazio inoltre per la presenza il commissario cittadino della Lega di Sanremo Andrea Bonfà, il segretario provinciale della Lega Giovani Andrea Zanin e tutti i militanti che hanno contribuito alla riuscita di questa importante giornata».



«La risposta dei cittadini è stata straordinaria e ha consentito di raccogliere centinaia e centinia di firme in poche ore. Si tratta di un segnale chiaro e inequivocabile: Ventimiglia vuole la ricostruzione della passerella e non accetta tentativi di rallentare o bloccare un’opera attesa da anni dalla comunità. Il nuovo corso intrapreso dal partito in queste prime settimane sta dando risultati concreti e dimostra che affrontare i problemi reali del territorio è il modo migliore per avvicinarsi alle persone».



«Pur nella consapevolezza che si tratti di un’iniziativa dal valore meramente simbolico, anche perché il Comune di Ventimiglia si è già costituito in giudizio per opporsi alla richiesta di sospensione dei lavori, ritenevamo doveroso dare voce ai cittadini. Le firme raccolte oggi rappresentano una testimonianza concreta della volontà popolare di vedere completata un’infrastruttura fondamentale per la città. La Lega continuerà a essere al fianco dei ventimigliesi, sostenendo tutte le iniziative utili a garantire la realizzazione delle opere strategiche e lo sviluppo del territorio»