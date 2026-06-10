Santo Stefano al Mare, Pallini vara la nuova Giunta: ecco deleghe e squadra del mandato 2026-2031 (Foto)

Dopo la netta riconferma alla guida del Comune di Santo Stefano al Mare, il sindaco Marcello Pallini ha ufficializzato questa sera, in apertura del primo consiglio comunale della nuova legislatura, la composizione della nuova squadra amministrativa che accompagnerà l’azione di governo nel mandato 2026-2031. La nuova Giunta nasce all’insegna della continuità amministrativa, dell’esperienza e del coinvolgimento di competenze diverse, con l’obiettivo di proseguire il percorso di crescita e sviluppo del paese.

“Abbiamo costruito una squadra coesa e motivata – dichiara il sindaco Pallini – composta da persone che conoscono il territorio, le sue esigenze e le sue potenzialità. A ciascuno sono state affidate deleghe strategiche per garantire un’amministrazione efficiente, vicina ai cittadini e capace di affrontare le sfide dei prossimi anni”.

La composizione della Giunta e le deleghe:

Donato Piccirilli – Vicesindaco, con delega alle Manutenzioni, Verde Pubblico, Rifiuti, Agrofloricoltura, Viabilità.

Maria Teresa Garibaldi – Assessore con delega ai Servizi Sociali, Arredi Urbani, Rapporti con le Associazioni, Scuola.

Remo Ferretti – Capogruppo con delega ad Ecologia, Ambiente, Demanio.

Federico Corradi: Commercio, Turismo e Manifestazioni, Cultura.

Diego Frascarelli: Bilancio, Tributi.

Luca Damele: allo Sport, Web, Marketing.

Simona Neri: alle Politiche giovanili.

Le deleghe del Sindaco

Il sindaco Marcello Pallini mantiene direttamente la delega all’Edilizia, settore ritenuto strategico per lo sviluppo e la pianificazione del territorio. Il Sindaco, inoltre, coordinerà direttamente: Lavori pubblici, Sicurezza, Protezione civile, Polizia Municipale, Patrimonio. “La distribuzione delle deleghe è stata concordata con la squadra – conclude il sindaco – rispecchia le competenze e le sensibilità di ciascun componente del gruppo. Lavoreremo con spirito di collaborazione, ascolto e concretezza per continuare a migliorare la qualità della vita dei residenti e rafforzare l’attrattività turistica e sociale di Santo Stefano al Mare”.

All'avvio del Consiglio comunale la maggioranza ha approvato gli eletti mentre l'opposizione si è astenuta con riserva. Successivamente al giuramento del sindaco, lo stesso ha presentato il programma della legislatura. Un programma che è stato ampiamente criticato dal Consigliere di minoranza, Sergio D'Aloisio, le cui dichiarazioni hanno aperto la discussione con il primo cittadino. Secondo D'Aloisio la cittadina rivierasca si sarebbe 'fermata' dagli anni '90 ad oggi mentre, a detta del sindaco "Da quel periodo Santo Stefano è quella che ha visto il minor calo demografico dei paesi simili. Abbiamo lavorato secondo una nostra visione e, se ne avete altre che possano collimare con le nostre, siamo pronti a collaborare. Rivendico la crescita del paese in questi ultimi 40 anni, grazie a tutte le amministrazioni che si sono succedute". Non sono mancate alcune invettive tra Pallini e D'Aloisio che hanno evidenziato le differenze e le divergenze tra i due schieramenti.

La nuova amministrazione si pone l’obiettivo di consolidare i risultati ottenuti negli ultimi anni e di dare attuazione al programma presentato agli elettori, fondato sulla valorizzazione del territorio, sul miglioramento dei servizi, sulla sostenibilità ambientale e sul sostegno alle attività economiche e associative del paese.