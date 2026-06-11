Ospedaletti Insieme porta quattro dossier in aula: dalla farmacia comunale ai rilievi della Corte dei Conti

Farmacia comunale, trasparenza amministrativa, commissioni consiliari e utilizzo delle risorse pubbliche. Saranno questi alcuni dei temi più caldi del Consiglio comunale di Ospedaletti convocato per questa sera alle 19 nella sala consiliare di via XX Settembre. Prima delle pratiche amministrative e dei punti di bilancio, la seduta si aprirà infatti con quattro interpellanze presentate dal gruppo di minoranza Ospedaletti Insieme, formato dai consiglieri Valentina Lugarà, Maurizio Taggiasco e Alessandro Goso.

Un pacchetto di iniziative che punta a ottenere chiarimenti dall'amministrazione guidata dal sindaco Daniele Cimiotti su alcune delle questioni che negli ultimi mesi hanno animato il confronto politico cittadino. Tra gli argomenti destinati a occupare una parte rilevante del dibattito vi è quello relativo alla nuova farmacia comunale di via Roma, inaugurata lo scorso mese dopo un investimento complessivo che, secondo quanto ricostruito dalla minoranza, supera i 300 mila euro tra acquisto dell'immobile e opere di ristrutturazione.

Nell'interpellanza depositata nei giorni scorsi, Ospedaletti Insieme chiede di conoscere quali tra i servizi annunciati in occasione dell'inaugurazione risultino oggi effettivamente attivati. I consiglieri fanno riferimento, tra gli altri, al CUP per le prenotazioni sanitarie, ai servizi di telemedicina, alle autoanalisi, alle consulenze specialistiche, alle visite audiometriche, alla distribuzione di presidi diabetici e all'assistenza multilingue. La minoranza domanda inoltre di poter conoscere gli atti amministrativi che regolano tali servizi, i relativi costi e il personale impiegato.

Particolare attenzione viene dedicata anche alla questione dei turni farmaceutici. Secondo il gruppo consiliare occorre chiarire se la nuova farmacia comunale sia stata regolarmente inserita nei turni di reperibilità diurna, notturna e festiva predisposti dall'ASL 1 Imperiese e se gli orari di apertura adottati siano conformi alle previsioni normative regionali e nazionali. L'interpellanza solleva inoltre il tema dell'aggiornamento dei dati presenti sul portale dell'ASL, dove la farmacia comunale risulterebbe ancora indicata con il precedente indirizzo di via Matteotti. Un secondo fronte riguarda invece il tema della trasparenza amministrativa e dei rapporti tra maggioranza e opposizione. Attraverso un'interrogazione dedicata ai rilievi formulati dalla Corte dei Conti, il gruppo Ospedaletti Insieme contesta la presenza di numerose informazioni mancanti sul portale “Amministrazione Trasparente” del Comune e chiede chiarimenti sulle misure adottate dall'ente per adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa.

Nel documento vengono inoltre richiamate le tensioni emerse negli ultimi consigli comunali in merito alla trasmissione preventiva degli atti ai consiglieri, con la minoranza che rivendica il pieno diritto di accesso alla documentazione necessaria per l'esercizio delle proprie funzioni ispettive e di controllo. Sempre sul terreno delle prerogative consiliari si colloca la terza interpellanza, dedicata alle commissioni consiliari. Ospedaletti Insieme chiede al sindaco di chiarire la natura e il ruolo di tali organismi, contestando alcune dichiarazioni rese durante le recenti sedute consiliari e chiedendo se l'amministrazione intenda garantire una convocazione sistematica delle commissioni, assicurare una tempestiva trasmissione della documentazione e valutare una modifica regolamentare che renda pubbliche le sedute.

Il quarto tema che approderà in aula riguarda invece la convenzione stipulata tra il Comune e la banda musicale Florelia. I consiglieri di minoranza chiedono spiegazioni in merito all'affidamento del servizio musicale per le celebrazioni del 25 aprile a una formazione diversa da quella convenzionata con l'ente. Secondo quanto evidenziato nell'interpellanza, la convenzione sottoscritta con la banda Florelia prevede già prestazioni musicali a favore del Comune a fronte di un contributo economico e della concessione di spazi pubblici. Da qui la richiesta di chiarire le ragioni che hanno portato all'affidamento a un'altra banda con un ulteriore esborso economico per l'ente.

Dopo la discussione delle quattro interpellanze, il Consiglio comunale sarà chiamato ad affrontare altri temi rilevanti per l'attività amministrativa, tra cui una variazione al bilancio di previsione 2026-2028, la convenzione con il Comune di Castellaro per la gestione associata della segreteria comunale e una modifica al regolamento del Consiglio comunale.

La seduta di questa sera si preannuncia quindi come uno dei passaggi politici più significativi delle ultime settimane, con la minoranza intenzionata a chiedere risposte puntuali su trasparenza, gestione dei servizi pubblici e corretto utilizzo delle risorse comunali.