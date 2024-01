Una chiesa in Colombia verrà dedicata a Edda Toesca in Parise di Sanremo e Diego Garoglio di Bordighera (Foto)

Una chiesa in Colombia, che verrà inaugurata in onore della Madonna di Lourdes, sarà dedicata alla memoria di Edda Toesca in Parise di Sanremo e Diego Garoglio di Bordighera visto che sono stati volontari per tanti anni a Lourdes. Alcuni volontari dell'associazione Oasi Angeli di Pace Odv di Sanremo, fondata da don Rito Alvarez, sono così partiti alla volta della Colombia per poter partecipare alla cerimonia di inaugurazione che si terrà il 20 gennaio alle 10.30, cioè le 16.30 in Italia.

La scorsa settimana i volontari, provenienti da Sanremo e Bordighera, hanno preso l'aereo da Nizza per Amsterdam e da lì hanno raggiunto con l'aereo Bogotà da dove hanno preso un autobus alla volta di Ocana e poi di Abrego Norte de Santander. Un lungo viaggio durato più di 32 ore che, in questi giorni, sta permettendo ai partecipanti di vivere anche un'esperienza emozionante e unica insieme ai ragazzi della Fundacion Oasis de Amor y Paz.

"La chiesa verrà inaugurata il 20 gennaio in onore della Madonna di Lourdes e sarà dedicata alla memoria di due persone del nostro territorio: Edda Toesca in Parise di Sanremo e Diego Garoglio di Bordighera. Il dottor Diego Garoglio era un volontario a Lourdes mentre Edda Toesca in Parise di Sanremo era responsabile delle dame di Lourdes e si è occupata anche del servizio per gli ammalati. Le famiglie hanno voluto fare una donazione per costruire una chiesetta, che è un po' il polmone spirituale della fondazione, in memoria dei loro cari. Per l'occasione un gruppo di volontari è partito da Sanremo e Bordighera per partecipare alla cerimonia, tra i quali vi è anche la figlia del dottor Garoglio, Stefania" - fa sapere don Rito, parroco della parrocchia di San Rocco a Vallecrosia che è partito alla volta della Colombia insieme a Marco Griseri, Giovanni Mussi, Lorenzo Morbidelli e Francesca Bigarelli di Sanremo, Andrea Moreno e Stefania Garoglio di Bordighera e Anna Bertollotti di Milano - "I volontari sono venuti con me in Colombia per accogliere i nuovi bambini nella fondazione e per occuparsi dei preparativi per l'inaugurazione. Chi vorrà potrà seguire la cerimonia attraverso una diretta su Facebook. Un'iniziativa importante che lega due paesi: l'Italia e la Colombia ma è anche utile per conoscere la fondazione e come vengono spesi i soldi che vengono donati dalle generose persone dell'Imperiese e, soprattutto, serve a portare un messaggio di pace e speranza. Preghiamo affinché la santissima Vergine ci conceda sempre la pace".

L’associazione Angeli di Pace Odv è un'organizzazione di volontariato di cooperazione internazionale, nata nella Parrocchia Santa Maria degli Angeli a Sanremo, per far conoscere la tragedia della cocaina. Coopera e sostiene i progetti della “Fundación Oasis de Amor y Paz Ong” in Colombia, la quale si occupa di ricuperare i bambini sfruttati nelle piantagioni di coca od arruolati nei gruppi illegali al servizio dei narcos. La missione dell'associazione Oasi Angeli di Pace Odv è di prevenire la tragedia delle droghe, facendo conoscere ai minori e ai giovani in Italia, in modo particolare nelle scuole, la tragedia della cocaina, dalla produzione al consumo, e aiutare i bambini vittime nelle piantagioni di coca, come braccianti, a uscirne da quella realtà.