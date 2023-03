Ventimiglia, oltre trecento persone al lancio del Capitolo Bni Corsaro Nero al teatro comunale (Foto e video)

Al teatro comunale di Ventimiglia, ieri sera, si è svolto il lancio del Capitolo Bni Corsaro Nero.

“Abbiamo deciso di organizzare questo evento nel teatro di Ventimiglia, anche se in prima battuta avevamo pensato al Forte dell’Annunziata, visto che abbiamo avuto più di trecento adesioni e, perciò, era il luogo ideale per poter conciliare i professionisti con la città di Ventimiglia” - fa sapere il presidente del Capitolo Bni di Ventimiglia, Fulvio Manuello - “Presentiamo il gruppo di imprenditori che si chiama Bni Capitolo Corsaro Nero che fa parte di un gruppo allargato presente in tutto il mondo di imprenditori che attraverso la comunicazione e il passaparola aumentano il proprio business. La serata dura un’ora e mezza circa, avremo degli ospiti e la presentazione dei 34 membri del gruppo di imprenditori del capitolo Corsaro Nero attraverso delle video-interviste doppie già registrate. Ci sono degli Ambassador che fanno parte della Regione Liguria e del Piemonte. C'è anche una delegazione francese. La serata è un modo per far capire cosa stiamo facendo: connessioni per crescere. E' una giornata di festa per tutti noi di inizio collaborazione imprenditoriale”.

“Bni è l’acronimo di Business Network International, che è una rete di imprenditori che è presente in tutto il mondo e che attraverso le relazioni, i rapporti e il passaparola strutturato e professionale cercano di aumentare il proprio fatturato” - spiega Manuello - “Abbiamo scelto il nome Corsaro Nero dal romanzo del leggendario Emilio Salgari, conte di Roquebrune e signore di Ventimiglia. Il nostro gruppo di lavoro si chiama Capitolo ed è rappresentato da imprenditori di ogni categoria e di ogni sessione che desiderano conoscersi per diventare credibili e fare business insieme. È formato da un comitato di gestione: il vicepresidente è Pio Guido Felici. Il segretario è il consulente finanziario Dario D'Esposito. Il nostro responsabile e coordinatore degli ospiti è Celine Haond. Ogni capitolo ha una visione: il nostro progetto è quello di creare un ponte ideale tra le diverse realtà che popolano il nostro territorio. Naturalmente proiettato verso la nostra vicina Francia e il Principato di Monaco. Tre stati collegati che condividono un passato comune, un presente partecipato e un futuro condiviso”.

Un’avventura iniziata il 18 febbraio di un anno fa. “Ci siamo incontrati un anno fa al porto, qualcuno già si conosceva, qualcuno no” - racconta Dario D’Esposito - “Come tutti i progetti che si rispettano c’è un giorno zero, il 18 febbraio, e un uomo zero, che è la persona che ha amalgamato questo gruppo, l'ha fatto crescere e ha portato al confine dell'Impero il verbo di Bni: il nostro director Luca Ferrando”.

Durante la serata sono stati anche raccolti fondi per l’associazione Oasi Angeli, fondata da don Rito Julio Alvarez, che è un’organizzazione di cooperazione internazionale, nata a Sanremo nel 2008 presso la parrocchia S. M. degli Angeli, con lo scopo di promuovere iniziative di educazione e formazione alla pace e all’integrazione fra i popoli, svolgere attività per raccogliere fondi a sostegno dei bambini della Fundacion Oasis de Amor y Paz, sostenere i progetti sul territorio colombiano e coinvolgere volontari per il servizio in Italia e nella missione in Colombia. Con il suo servizio di volontariato si occupa di sensibilizzare ragazzi e giovani italiani, in modo particolare nelle scuole, facendo loro conoscere la tragedia della cocaina, dalla produzione al consumo, in Colombia. Alcuni volontari dell’associazione si recano regolarmente in Colombia per contribuire con il loro lavoro allo sviluppo dell’opera e constatare di persona l’efficacia del progetto. E’ sostenuta dalla fondazione Oasis For Peace con sede nel Principato di Monaco e presieduta da Alessandro Dalmasso e Sylva Cosulich, noti imprenditori con attività internazionali. La fondazione OFP sostiene il progetto partendo dalla piantumazione della pianta del caffè in Colombia, alla coltivazione e raccolta del prodotto fino alla sua commercializzazione. “Conosco Bni tramite un amico che mi ha chiesto di venire a conoscere questa realtà. Ho voluto conoscere le persone ed entrando nell’ambiente di Bni mi è piaciuto. La presenza di un sacerdote all’interno è importante affinché possa condividere un servizio particolare, quello che facciamo in Colombia con la Fondacion Oasis de amor y paz e con l’associazione Angeli di Pace. Il nostro impegno è a favore dei bambini colombiani ma anche sul territorio per sensibilizzare i ragazzi contro le droghe" - dice don Rito Alvarez, parroco della parrocchia di San Rocco a Vallecrosia - “Mi hanno invitato come la parte solidale del Corsaro Nero di Ventimiglia”.

La Fundacion Oasis de Amor y Paz è un’opera di carità presente nel nord est della Colombia, nel comune di Abrego, dipartimento di Norte de Santander, che si propone come obiettivo principale la formazione e l’educazione alla pace. L’azione concreta svolta dalla fondazione è quella di recuperare bambini braccianti sfruttati nelle piantagioni di coca o arruolati nei gruppi armati illegali a servizio dei narcotrafficanti, per dare loro un futuro diverso, un futuro di pace. Il suo servizio iniziò nel gennaio 2007 con l’accoglienza dei primi 10 ragazzi, oggi i beneficiari sono più di 150 tra bambini, ragazzi, giovani e famiglie provenienti dai territori della coca.

Fondata nel 1985, BNI® è l'organizzazione di scambio referenze più vasta e di successo a livello mondiale. I membri sono professionisti e imprenditori che si aiutano reciprocamente ad aumentare il proprio giro d'affari grazie al Givers Gain®. Ogni settimana, in migliaia di gruppi in tutto il mondo, i membri si incontrano con altri professionisti e imprenditori per costruire ed alimentare relazioni a lungo termine basate sulla fiducia reciproca e scambiare referenze di business di qualità. La partecipazione a BNI® permette l'accesso a formazione professionale erogata da esperti del settore e l'opportunità di fare networking e business con centinaia di migliaia di membri BNI® in tutto il mondo. Il miglior modo per conoscere BNI è visitare un Capitolo. Gli ospiti possono partecipare ad un massimo di due incontri di Capitolo (due incontri presso lo stesso Capitolo o un incontro presso due Capitoli). Successivamente potranno decidere se entrare a far parte di BNI. Gli ospiti non possono promuovere la loro attività in un Capitolo in cui la loro categoria professionale è già presente. Si può visitare un Capitolo a seguito dell'invito di un altro membro oppure navigando sulla sezione del sito Ricerca Avanzata per trovare il Capitolo più vicino o di maggiore interesse.

Sono 34 i membri del gruppo di imprenditori del Capitolo Bni Corsaro Nero: il consulente e produttore di caffè di alta qualità Fulvio Manuello; l'avvocato Pio Guido Felici; il consulente finanziario Dario D'Esposito; la traduttrice, interprete e formatrice linguistica Celine Haond; Alessandro Bellomi, che lavora nel noleggio auto a lungo termine; il farmacista di laboratorio Alessandro Goso; il preparatore atletico Alonso Palamara; l'artigiano serramentista Andrea Lauro; Antonella Mercurio, che lavora nei servizi ambientali a 360°; l'elettricista domotica Antonio Patanè; l'agente immobiliare Christian Russo; l'ingegnere Claudio Poggi; il geometra Daniele La Greca; l'imprenditore Elio Pacella; la docente e consulente di sicurezza sul lavoro Elisa Amelia; la commerciante di abbigliamento Elisabetta Marchetti; l'imprenditore (commercio ingrosso food) Fabio Bongiovanni; il commercialista Francesco Bonsignore; il produttore di vini Fulvio Gajaudo; l'imprenditore Giancarlo Sciutto; Giuseppe Carpentieri, che lavora nelle costruzioni e rinnovazioni; l'amministratore di condomini Lorenzo Bernabò; Marco Zanotto, che lavora nel noleggio macchine operatrici movimento terra; l'architetto Margherita Mariella; l'imprenditore (calcestruzzi) Maurizio Brogna; il medico chirurgo odontoiatra Paola Briano; l'assicuratore Paolo Fioroni; don Rito Julio Alvarez, parroco della parrocchia di San Rocco a Vallecrosia; Samuel Lorenzi, che lavora in un'impresa edile ed è produttore di cactus e succulente; la riflessologa Stefania Virno; Stefano Dodaro, che lavora nella comunicazione e siti web; il consulente metalli preziosi Tito Melchiorre; Valentino Rolla, che lavora nei servizi Yacht, e l'imprenditore Yuri Palmari.

La serata è poi proseguita con un'apericena al ristorante Palo Santo a Cala del Forte.