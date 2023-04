Traffico di esseri umani al confine di Ventimiglia: la Polizia di Catania smantella un'organizzazione criminale internazionale

La Polizia di Catania ha fermato 25 stranieri, smantellando una organizzazione criminale di traffico essere umani, che aveva una cella operativa a Genova, da dove indirizzava i migranti, verso la Francia attraverso Ventimiglia.

Gli agenti avrebbero svolto le indagini su alcuni cittadini della Costa d’Avorio e della Guinea, che erano coinvolti nel trasferimento in Francia. Grazie a loro è stato scoperto il gruppo criminale straniero, formato da diverse cellule operative in Africa, in particolare in: Libia, Guinea, Costa d’Avorio, Tunisia e Marocco. Ma anche in Italia, ovvero a Genova, Torino, Asti, Cuneo e proprio a Ventimiglia, nella nostra provincia. Una delle cellule era anche in Francia.

Il gruppo criminale favoriva l’immigrazione clandestina e le vittime erano principalmente donne e bambini ma addirittura neonati che, pagando dai 200 ai 1.200 euro, si affidavano per la gestione dei viaggi verso i paesi dell’Unione Europea, spesso grazie allo sconfinamento in Francia dalla nostra provincia.

Le indagini sono state svolte dalla Squadra Mobile di Catania, in collaborazione con gli agenti di Genova. Il pagamento al gruppo criminale avveniva tappa per tappa e il confine francese veniva raggiunto in macchina o in treno e, in taluni casi anche a piedi sui sentieri di montagna. L’organizzazione offriva ai profughi tutti i servizi necessari, tra cui anche documenti falsi (anche di tipo sanitario quali falsi green pass, falsi esiti del test Covid-19 e patenti di guida). Accertati anche alcuni reati a sfondo sessuale.