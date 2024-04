Sanremo: al Palafiori l'evento finale per le scuole della nostra provincia contro il cyberbullismo (Foto)

Si è svolto ieri mattina presso il Palafiori di Sanremo l’evento finale del progetto “Cyber_Bullis_NO!”, il progetto promosso dall’IC Sanremo Centro Levante in rete con le scuole della provincia di Imperia: I.C. Sanremo Levante, I.C. Sanremo Centro Ponente, I.C. Sanremo Ponente, I.C. “Bordighera”, I.C. N. 1 Biancheri - Ventimiglia, I.C. N. 2 Cavour – Ventimiglia, I.C. Taggia, I.C. Arma, I.C. Riva Ligure - San Lorenzo, I.C. “Littardi”, I.C. “Nazario Sauro”, I.C. Diano Marina, Liceo Statale “G.D. Cassini”, I.I.S. Cristoforo Colombo, I.S.S. - 'E.Fermi”-“M. Polo”-“E. Montale”, Liceo Statale Aprosio Ventimiglia, Polo Tecnologico Imperiese – Imperia.

Un evento frizzante avviato con i saluti del Dirigente Scolastico Prof.ssa Amalia Catena Fresta che ha sottolineato quanto è stato importante lavorare in rete con le scuole sulla tematica del bullismo e del cyberbullismo.

La mattinata è stata ricca di emozioni per tutti i presenti: la finale del contest “Debate” che ha visto vincitori la squadra, composta da quattro studenti della classe 4^ T del Liceo Scientifico, Scienze Applicate “E. Montale”- Istituto Statale d'Istruzione Secondaria Superiore "E.Fermi”, "M.Polo" ed "E.Montale". Si è poi passati alla premiazione dei contest

Categoria Infanzia “Le emozioni”

1° classificato “Le trasformazioni del Cuore”, Ospedaletti, IC Sanremo Centro Ponente

2° classificato “Diversamente pulcette”, IC Littardi, Imperia

3° classificato “ La piccola tartaruga e la sua rabbia”, Madre Francesca Gesù- via Giordano Bruno, IC Sanremo Centro Levante

Categoria Primaria “Cyber_fumetto!”

1° classificato “To click or no to click, this is the matter”, classe VB plesso Nervia, IC 2 Cavour, Ventimiglia

2° classificato “Dillo a qualcuno” classe V B, plesso via Roma, IC 1 “Biancheri-Ventimiglia”

3° classificato “Un nuovo ostacolo per Marco” classe VB, IC Arma

Categoria Secondaria di primo grado

1° classificato pari merito “Leoni da tastiera” classe I A, “Italo Calvino”, IC Sanremo Centro Levante; “La tavola periodica dei comportamenti in rete”, classe II - plesso Castelvecchio, IC Sauro- Imperia

2° classificato pari merito

“Il regolamento della nostra chat”- classe 1A , IC Littardi –Imperia; “Regolamento chat”, classe 1A, IC Sanremo Ponente-Ospedaletti

3° classificato “ Le Re(TE)Gole”, classe 1^B, “Pascoli”, IC Sanremo Levante

Durante l’evento si sono esibiti gli alunni dell’indirizzo musicale della Scuola Secondaria di primo grado “Italo Calvino” con il brano “Parole Colpevoli” vincitori del contest “#Una canzone contro il bullismo” promosso nell’a.s. 2022-2023.

Gli organizzatori hanno ringraziato i docenti referenti, oltre ad Andrea Cartotto, formatore, Dafne Muccio, referente del Centro Levante, i docenti del percorso ad indirizzo musicale Basilico e Guglielmino, e tutti quelli che hanno guidato, supportato e coinvolto gli alunni: “Un grazie anche ai Dirigenti Scolastici della rete – terminano - all’Ufficio Scolastico Regionale Liguria, a quello provinciale di Imperia, al Comune di Sanremo, al dott. Roberto Surlinelli, Direttore tecnico superiore Polizia Postale e delle comunicazioni Liguria-centro operativo sicurezza cibernetica”.