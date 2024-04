Sanremo: serie di importanti interventi della Polizia Locale matuziana, il plauso di Alessandro Il Grande

“La nostra Polizia locale si distingue su più fronti: da un lato contribuendo alla lotta contro il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, dall’altro con spirito di soccorso nei confronti di persone in pericolo”. Alessandro Il Grande, presidente uscente del Consiglio comunale e candidato della lista Sanremo al centro a sostegno del candidato sindaco Alessandro Mager, interviene così dopo due recenti episodi che hanno visto protagonisti agenti della Polizia locale sanremese.

“Rivolgo un plauso agli operatori intervenuti nei pressi di una scuola cittadina - sottolinea Il Grande - per scoprire la vendita di droga, nello specifico di hashish, che avveniva alla luce del sole. Gli agenti hanno individuato sia l’acquirente, segnalandolo poi alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti, sia il venditore, il quale è stato denunciato per spaccio. Servizi come questo si confermano importanti per il presidio del territorio, in particolare nelle vicinanze di luoghi sensibili come gli istituti scolastici”.

“Merita un plauso anche l’agente Luca Bruna – termina Il Grande - che, malgrado fosse libero dal servizio, è intervenuto con estrema prontezza e spirito altruistico per evitare che l’avventore di un ristorante rischiasse di soffocare a causa di un boccone di cibo andato di traverso. Praticandogli la manovra di Heimlich, con sapienza e rapidità, è infatti riuscito a disostruire le vie aree del malcapitato cliente, che, in tal modo, si è subito ripreso ringraziando il suo salvatore”.