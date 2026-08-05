San Lorenzo al Mare, torna il concorso dei Cocktail della Notte delle Stelle di Confcommercio

In occasione della Notte delle Stelle di San Lorenzo al Mare organizzata dal Comune di San Lorenzo al Mare, torna anche quest'anno il concorso dedicato al cocktail a tema, un'iniziativa della Confcommercio, che accompagna la manifestazione e valorizza la creatività dei pubblici esercizi del territorio. La giuria si riunirà giovedì 7 agosto, e a partire dalle 17,00 inizierà la visita presso i locali partecipanti, per degustare e valutare le proposte in concorso.

A valutare i cocktail saranno Marco Gorlero, presidente zonale Città d'Imperia, Giovanni Revello, sommelier AIS, Ivano Brunengo, sommelier FISAR e Loris Ravera, consigliere comunale di San Lorenzo al Mare con delega alle Manifestazioni.

I locali in gara sono:

Baia delle Vele

Taipei

Martu Food & Drink

Tana del Polpo

Oasi Bar Minigolf

Bar Vetto



Le creazioni saranno giudicate sulla base di cinque criteri:

abbinamento con il piattino di accompagnamento;

attinenza al tema della Notte delle Stelle;

originalità;

presentazione;

equilibrio.

La premiazione si svolgerà lunedì 10 agosto alle ore 19, nell'ambito della Notte delle Stelle. L'invito è rivolto anche al pubblico: tutti i cocktail realizzati per il concorso saranno infatti disponibili nei locali aderenti da giovedì 7 a lunedì 10 agosto compreso, offrendo a residenti e visitatori la possibilità di degustare le proposte ispirate alla manifestazione.

Le ricette che riscuoteranno maggiore successo potranno poi entrare stabilmente nelle carte dei cocktail dei rispettivi locali, diventando un ricordo della Notte delle Stelle di quest’anno. L'iniziativa rappresenta un'occasione per unire creatività, ospitalità e promozione del territorio, coinvolgendo le attività locali in uno degli appuntamenti più attesi dell'estate di San Lorenzo al Mare