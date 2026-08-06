Molini di Triora accende l’estate 2026: due grandi eventi tra divertimento, musica e tradizione

Nella splendida cornice di Molini di Triora, uno dei borghi più affascinanti dell’alta Valle Argentina, l’Amministrazione Comunale – in collaborazione con la Pro Loco – si prepara a vivere gli eventi di punta della stagione estiva 2026. Due appuntamenti pensati per coinvolgere famiglie, giovani e visitatori, valorizzando il territorio e la sua vivace comunità.

10 agosto: il “Pomeriggio Bimbi 2026” in Piazza Roma

Il primo evento in programma è fissato per sabato 10 agosto, presso il Campo Sportivo. Dalle 16.00 prenderà il via il “Pomeriggio Bimbi 2026”, un pomeriggio interamente dedicato ai più piccoli con:

Giochi gonfiabili a cura del Parco Giochi Miriland

a cura del La Pasticceria delle Meraviglie, laboratorio e spettacolo per bambini a cura di Fem Spettacoli

Un appuntamento pensato per regalare divertimento e socialità alle famiglie, in un’atmosfera estiva e spensierata.

18 agosto: la “Mezza Notte Bianca 2026” anima il centro del paese

Domenica 18 agosto, a partire dalle 19.00 e fino a notte inoltrata, Molini di Triora ospiterà la “Mezza Notte Bianca 2026”, grande evento che coinvolgerà l’intero centro storico.

Il programma prevede:

Food & beverage proposti dalle attività del paese

proposti dalle attività del paese La presenza di selezionati operatori di street food , coordinati dal format “Sagra dei sapori da strada”

, coordinati dal format In Strada Nuova, un DJ-set accompagnerà il pubblico per tutta la serata

Il gran finale è atteso dalle 22.00, quando salirà sul palco la Shary Band, la show cover band numero uno in Italia, pronta a trasformare Molini di Triora in un grande palcoscenico a cielo aperto.

Eventi gratuiti e aperti a tutti

Tutti gli spettacoli e gli intrattenimenti sono a ingresso libero, offerti dal Comune di Molini di Triora in collaborazione con la Pro Loco. Anche per l’edizione 2026, la direzione tecnica, logistica e artistica è affidata a Fiori Eventi, garanzia di qualità e professionalità.