Successo al Teatro Ariston di Sanremo per il Balletto di Milano con "Carmen"

Successo di pubblico ieri sera al Teatro Ariston di Sanremo per lo spettacolo del Balletto di Milano con "Carmen", rilettura contemporanea del celebre capolavoro di Georges Bizet.

La rappresentazione ha proposto una coreografia intensa e coinvolgente, capace di mettere al centro i temi della passione, della libertà e del destino attraverso una produzione caratterizzata da grande eleganza scenica, elevata tecnica interpretativa e una forte espressività.

La celebre opera coreografica ha incantato il pubblico della Riviera ligure grazie a una produzione curata nei minimi dettagli, confermando l'apprezzamento degli spettatori presenti al Teatro Ariston.

Lo spettacolo si è confermato uno degli appuntamenti più attesi della stagione sanremese dedicata alla danza, regalando al pubblico una serata di grande intensità artistica.