Santo Stefano al Mare celebra il patrono: domenica tra Fiera, processione e fuochi sul mare

Santo Stefano al Mare si prepara a vivere uno degli appuntamenti più sentiti e identitari dell'anno: la Festa Patronale dedicata a Santo Stefano Protomartire, che, come da tradizione, si celebra la domenica successiva al 3 agosto. Una ricorrenza dalle radici antiche, che affondano nel XV secolo, e che ancora oggi rappresenta un momento di forte partecipazione per la comunità locale, oltre che un'importante occasione di richiamo turistico. Fede, tradizione e memoria si intrecciano in una giornata che coinvolgerà residenti, visitatori e associazioni, riportando nel borgo alcuni dei momenti più caratteristici della tradizione ligure.

La festa conserva infatti un legame profondo con la storia di Santo Stefano al Mare e con le generazioni che hanno contribuito a costruirne l'identità. Agli inizi del secolo scorso, quando molti sanstevesi erano costretti a lasciare il paese per cercare lavoro altrove, la ricorrenza patronale rappresentava soprattutto il momento del ritorno a casa, del ricongiungimento con familiari e amici e della riscoperta delle proprie radici. Una tradizione che, nonostante il passare degli anni, continua a essere tramandata e vissuta dalla comunità, mantenendo vivo quel rapporto con il territorio che caratterizza il borgo.

La giornata di domenica 9 agosto prenderà il via fin dal mattino con la tradizionale Fiera di Santo Stefano, che si svilupperà sul lungomare con la presenza di oltre settanta espositori. Un appuntamento ormai consolidato nel calendario delle manifestazioni del paese e capace ogni anno di richiamare migliaia di visitatori. Tra shopping, artigianato e prodotti del territorio, la fiera offrirà anche un'importante opportunità di promozione per Santo Stefano al Mare, contribuendo ad animare il borgo e a creare un percorso commerciale e turistico particolarmente atteso da residenti e villeggianti.

Il momento centrale dei festeggiamenti sarà in serata. Alle 21, nella Chiesa Parrocchiale, sarà celebrata la Santa Messa, al termine della quale prenderà il via la tradizionale processione in onore del Santo Patrono, che attraverserà le vie del centro storico per poi raggiungere il lungomare. Il corteo religioso sarà organizzato con la collaborazione della Confraternita di Nostra Signora della Misericordia e vedrà la partecipazione di numerose confraternite provenienti dal territorio, accompagnate dai loro caratteristici Cristi processionali, autentiche testimonianze della tradizione religiosa ligure.

Particolarmente suggestivo sarà il momento in cui la statua di Santo Stefano Protomartire verrà portata a spalle dagli abitanti del paese. Un gesto che rinnova una consuetudine profondamente radicata nella comunità e che rappresenta uno dei momenti più partecipati dell'intera giornata. La processione attraverserà il centro storico e il lungomare, coinvolgendo fedeli e visitatori in un appuntamento nel quale la dimensione religiosa si unirà ancora una volta alla memoria e all'identità del paese. A conclusione della serata, indicativamente alle 23, sarà quindi la volta del tradizionale spettacolo pirotecnico, con i fuochi che illumineranno il cielo e il mare di Santo Stefano al Mare.

I festeggiamenti proseguiranno anche lunedì 10 agosto con i "Giochi Antichi", iniziativa inserita nella rassegna Lunedì Bimbi e organizzata in collaborazione con l'Associazione Pro Santo Stefano al Mare. Un appuntamento pensato per i più piccoli e per le famiglie, con l'obiettivo di riscoprire il valore del gioco tradizionale, della condivisione e dello stare insieme. Anche in questa occasione il centro storico tornerà a essere uno spazio di incontro e socialità, con un'iniziativa capace di coinvolgere diverse generazioni e di chiudere i festeggiamenti nel segno della partecipazione.

"La Festa Patronale è il momento che meglio rappresenta l'anima di Santo Stefano al Mare", dichiara il consigliere al Turismo e alle Manifestazioni Federico Corradi, sottolineando il valore della ricorrenza non soltanto dal punto di vista religioso, ma anche per la promozione del territorio. "È una ricorrenza che unisce fede, tradizione e senso di appartenenza, ma che rappresenta anche un'importante occasione di valorizzazione turistica del nostro borgo. La Fiera, la processione, lo spettacolo pirotecnico e le iniziative dedicate alle famiglie contribuiscono a creare un programma capace di coinvolgere residenti e visitatori di ogni età".

Corradi rivolge quindi un ringraziamento a quanti contribuiscono alla realizzazione della manifestazione: "Desidero ringraziare tutte le associazioni, la Confraternita, i volontari, gli uffici comunali, le forze dell'ordine e tutti coloro che collaborano all'organizzazione di questi appuntamenti, permettendo di tramandare una tradizione che rappresenta un patrimonio prezioso per la nostra comunità". L'invito finale è rivolto a cittadini e turisti: "Invitiamo cittadini e turisti a condividere con noi questa giornata speciale e a vivere Santo Stefano al Mare, un borgo, tante vacanze".