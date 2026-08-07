Dall'amore con Mel Gibson a Pian di Nave: Antonella Salvucci al One Night Summer Hits. Sul palco arrivano Bianca Atzei, Antonia e Senza Cri

Il One Night Summer Hits si prepara a vivere un nuovo appuntamento. Dopo il successo delle prime due serate, che hanno richiamato migliaia di persone a Pian di Nave con artisti come Baby K, Grelmos e Raffaele Renda, sabato sera il palco affacciato sul mare di Sanremo tornerà ad accendersi con un cast che unisce pop, nuove generazioni e televisione.

Protagonisti saranno Bianca Atzei, Antonia e Senza Cri, tre artisti appartenenti a mondi diversi ma accomunati dalla capacità di parlare a pubblici differenti. Un'altra serata a ingresso gratuito, inserita nel progetto fortemente voluto e sostenuto dal Comune di Sanremo, che continua a puntare sulla musica dal vivo come elemento di attrazione per residenti e turisti.

Ad aprire il programma sarà Antonia, tra i volti emergenti più interessanti della nuova scena musicale italiana, e a Senza Cri, artista capace di distinguersi per uno stile personale e una scrittura che negli ultimi mesi ha conquistato sempre più attenzione, soprattutto tra il pubblico più giovane.

Spazio poi al concerto di Bianca Atzei, una delle voci più riconoscibili del panorama pop italiano. L'artista milanese porterà sul palco alcuni dei brani che ne hanno caratterizzato la carriera, costruita tra Festival di Sanremo, collaborazioni importanti e successi radiofonici.

Debutta Antonella Salvucci alla conduzione. Una delle novità della serata sarà rappresentata dalla conduzione, affidata ad Antonella Salvucci. Attrice, conduttrice televisiva e volto noto del piccolo schermo, negli anni ha preso parte a produzioni televisive e cinematografiche italiane e internazionali, costruendo un percorso che l'ha portata a lavorare accanto a importanti protagonisti del mondo dello spettacolo.

Negli ultimi tempi il suo nome è tornato spesso sulle pagine della cronaca rosa per la relazione con l'attore hollywoodiano Mel Gibson, con il quale condivide diversi eventi pubblici. Lo scorso maggio ha calcato il red carpet del film Roma Elastica durante la 79ª edizione del Festival del Cinema di Cannes.

Sarà quindi lei il volto femminile della serata, chiamata ad accompagnare il pubblico tra un'esibizione e l'altra. Una scelta voluta dal direttore artistico Giuseppe Grande, legato alla Salvucci da un rapporto di stima e amicizia: “Antonella è una professionista seria e ragazza di cuore - spiega Grande - sono felice di averla come presentatrice per il terzo appuntamento del One Night Summer Hits".

Con Bianca Atzei, Antonia e Senza Cri il festival aggiunge un nuovo tassello a un cartellone che punta a parlare soprattutto ai giovani senza rinunciare ad artisti già affermati. Sabato sera Pian di Nave tornerà così a trasformarsi in una grande arena a cielo aperto, pronta ad accogliere un'altra notte di musica sotto le stelle.