Ventimiglia, il centro storico torna indietro nel tempo: iniziate le riprese della serie Netflix 'Nero' (Foto e video)

Ciak si gira a Ventimiglia. Sono iniziate ieri nel centro storico le riprese per la realizzazione di una serie televisiva, prodotta dalla società francese “Kare Production” con la società Netflix come broadcaster, denominata “Nero”, che racconterà una storia d’avventura a sfondo storico ambientata nel XVI secolo.

Attori in costume, animali, oggetti e scenografie medioevali hanno trasformato la città alta in un vero set che ha attirato cittadini e turisti curiosi. La società “Kare Production” con sede a Parigi, avuta l'autorizzazione e la collaborazione del Comune, continuerà le riprese cinematografiche in alcune vie e piazze del centro storico (vico Forni, vico Saonese, via Giuseppe Garibaldi, vico della Torre, piazza della Fontana, vico delle Camelie, piazza delle Erbe, vico Buoi, via Lascaris, Porta Nuova e chiesa Oratorio Neri) oggi, venerdì 3 maggio, dalle 11 all'una di notte, e lunedì 6 maggio dalle 9 alle 20.

Tra i residenti e le attività locali vi è fermento per le importanti ricadute economiche, promozionali, commerciali e turistiche che la serie potrà portare alla città alta ma, al contempo, sono anche diverse le lamentele per i disagi causati dalle riprese. Non si può transitare né a piedi né con mezzi pubblici o privati lungo le vie per tutto il periodo delle riprese. Il percorso del bus navetta della Riviera Trasporti è stato, infatti, modificato. Divieti, polizia locale e l'associazione nazionale dei carabinieri garantiscono sicurezza e ordine nei luoghi delle riprese sia diurne che notturne. Le persone hanno, però, riscontrato problemi a rientrare a casa o per andare a prendere i figli a scuola. I residenti, su richiesta della produzione, non possono lasciare biancheria alle finestre né vasi di fiori durante i periodi di ripresa al fine di garantire la sicurezza e la fluidità delle operazioni di produzione. Inoltre, mancano parcheggi per le auto visto che sono stati riservati alle vetture e ai camion della produzione cinematografica.