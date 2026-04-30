Alpini, Berrino (FdI): "Sindaco Genova condanni scritte offensive"

"Le forti critiche e finanche gli insulti di appartenenti ad Avs e ad altre organizzazioni di sinistra contro gli Alpini e l’Adunata nazionale di Genova del 9 e 10 maggio hanno creato un pessimo clima attorno ad una manifestazione dal forte spirito popolare. Non stupisce, allora, la comparsa in centro storico di scritte offensive nei confronti degli Alpini e dei militari: 'Remigriamo gli alpini', 'Alpini e militari molestatori seriali', 'Attenzione, Alpini molestatori in città'".

Così in una nota il senatore Gianni Berrino, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Giustizia.

"Frasi senza senso, fuori dal contesto storico e culturale, finalizzate solo ad offendere uomini e donne che servono e hanno servito la Patria e che sono pronti ad intervenire ogni volta che la popolazione italiana ne ha necessità. Solidarietà agli Alpini di oggi e di ieri. Mi auguro che il sindaco di Genova sappia condannare fermamente questi atti vili, certo che Genova saprà accogliere nel miglior modo l’Adunata Nazionale degli Alpini", ha concluso Berrino.



