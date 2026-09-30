RPM Sanremo, al via la settima edizione: 33 giovani pianisti da 16 Paesi in gara fino al 4 ottobre

Sanremo torna a essere palcoscenico internazionale per i giovani talenti del pianoforte. Ha preso il via ieri la settima edizione di RPM Sanremo, il concorso pianistico internazionale promosso dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo in collaborazione con Scriabin International Piano Competition. Fino al 4 ottobre, la Città della Musica accoglierà 33 pianisti e pianiste tra i 18 e i 31 anni, provenienti da 16 nazioni. Lingue, culture e differenti scuole pianistiche si incontreranno così in Riviera, accomunate dalla passione per il grande repertorio dedicato al pianoforte. Un appuntamento che negli anni ha rafforzato la propria dimensione internazionale, confermandosi anche come investimento sui giovani interpreti e sulla loro crescita artistica.

"Sanremo torna a ribadire la centralità della musica con questo evento internazionale che accoglie giovani pianisti di talento, provenienti non solo dall'Italia ma da tutto il mondo" – commenta il sindaco di Sanremo Alessandro Mager –, "la loro presenza testimonia il valore crescente del concorso Russian Piano Music, che vede il suo culmine nella fase finale grazie al coinvolgimento dell'Orchestra Sinfonica, prezioso punto di riferimento". Il primo cittadino sottolinea quindi il valore della collaborazione tra i giovani musicisti e l'orchestra cittadina, definendola una vera esperienza formativa e culturale. "Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questa manifestazione che, ne sono certo, ancora una volta saprà arricchire le proposte di Sanremo Città della Musica", conclude Mager.

A sottolineare la crescita del progetto è anche il presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, Filippo Biolé. "Siamo orgogliosi di inaugurare la settima edizione di RPM Sanremo, il concorso internazionale con il quale la nostra Fondazione celebra il grande repertorio pianistico e sostiene i giovani talenti". Biolé evidenzia come il progetto sia cresciuto negli anni in prestigio e dimensione internazionale, contribuendo anche a portare il nome di Sanremo oltre i confini italiani. Ma l'esperienza del concorso, sottolinea, non si esaurisce con la competizione. Il vincitore o la vincitrice dell'edizione 2026 si esibirà infatti a marzo con l'Orchestra Sinfonica di Sanremo e sarà coinvolto in ulteriori iniziative nel corso dell'anno.

Un percorso che ha già prodotto occasioni importanti per i protagonisti delle precedenti edizioni. Biolé ricorda, in particolare, Edoardo Riganti Fulginei, vincitore del Premio del Pubblico RPM nel 2024, che ha avuto l'opportunità di esibirsi a Milano negli spazi Steinway & Sons durante Piano City e a Expo 2025 Osaka, nel padiglione della Regione Liguria. Anche il vincitore Estefan Iatcekiw Vergara, prima del concerto dello scorso maggio a Sanremo con l'Orchestra Sinfonica, è stato protagonista di un'esibizione e di un incontro con il pubblico da Steinway a Milano. "Il concorso continua a vivere durante l'anno", sottolinea Biolé, indicando proprio nella continuità delle opportunità artistiche uno degli elementi caratterizzanti del progetto.

La competizione è articolata in tre fasi. Dal 29 settembre al 2 ottobre sono in programma le prove eliminatorie e la semifinale davanti alla commissione, presieduta dal M° Vincenzo Balzani. La giuria è composta inoltre dal direttore artistico della Fondazione, M° Giancarlo De Lorenzo, dal segretario artistico del concorso M° Antonio Di Cristofano e dai giurati M° Diana Didenko, M° Pavel Kachnov, M° Gianluca Luisi e M° Xiaofeng Wu. Dalle prime selezioni emergeranno un massimo di 12 semifinalisti. Saranno invece soltanto tre i pianisti ammessi alla prova finale, chiamati a contendersi la vittoria esibendosi insieme all'Orchestra Sinfonica di Sanremo.

Il concorso entrerà nel vivo anche con due appuntamenti aperti al pubblico. Sabato 3 ottobre, dalle 15.30 alle 18.00, al Teatro dell'Opera del Casinò di Sanremo, si svolgeranno le prove dei finalisti con l'Orchestra, con biglietto unico a 5 euro. Il momento più atteso sarà invece domenica 4 ottobre alle 17.00, sempre al Teatro dell'Opera del Casinò, quando andrà in scena il Concerto finale. I tre pianisti selezionati si esibiranno accompagnati dall'Orchestra Sinfonica di Sanremo, diretta dal M° Simon Pavlov. Al termine dello scrutinio della giuria saranno annunciati i vincitori e si terrà la cerimonia di premiazione, con l'assegnazione dei tre premi ufficiali e dei premi speciali, compreso quello decretato dal pubblico.

" Siamo giunti alla settima edizione e RPM assume sempre più una dimensione mondiale e qualitativa, sia per le nazioni rappresentate, ma soprattutto per i candidati che hanno deciso di confrontarsi nello splendido Teatro del Casinò", afferma il M° Antonio Di Cristofano, segretario artistico di RPM Sanremo. "Sono pianisti di estrema bravura, già testimoniata dai molteplici premi vinti in grandi concorsi internazionali. Si preannuncia un'altra indimenticabile fase finale con l'Orchestra, domenica 4 ottobre alle 17. Non mancate!". Un invito condiviso dal M° Giancarlo De Lorenzo, direttore artistico della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo e di RPM Sanremo: "Settembre segna la ripresa delle nostre attività ed è una grande soddisfazione ricominciare celebrando il talento dei giovani e il respiro internazionale che RPM porta a Sanremo. Invito calorosamente il nostro pubblico e tutti gli appassionati a non perdere il concerto finale del 4 ottobre".

RPM Sanremo 2026 proseguirà quindi fino a domenica, con il Teatro dell'Opera del Casinò protagonista delle fasi conclusive della manifestazione. Per le prove con l'Orchestra di sabato 3 ottobre il biglietto è di 5 euro, mentre per il Concerto finale e la cerimonia di premiazione di domenica 4 ottobre il biglietto unico è di 10 euro. Informazioni e biglietti sono disponibili sul sito della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo. Un appuntamento che porterà sul palco cittadino giovani interpreti provenienti da 16 Paesi e che, ancora una volta, lega Sanremo alla musica e alla dimensione internazionale del pianoforte.