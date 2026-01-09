Fiamma Olimpica a Sanremo, attenzione al traffico domani tra le 12.35 e le 13.30

Domani Sanremo sarà attraversata dal passaggio della Fiamma Olimpica, un evento simbolico e molto partecipato che porterà con sé temporanee modifiche alla viabilità e possibili rallentamenti del traffico, in particolare nella fascia oraria compresa tra le 12.35 e le 13.15/13.30.

La Fiamma arriverà in città alle 12.35, con partenza da Villa Ormond. Il percorso interesserà alcune delle principali arterie cittadine: corso Cavallotti, via Garibaldi, piazza Colombo e l’isola pedonale di via Matteotti, per poi passare davanti al Casinò di Sanremo e proseguire lungo corso Imperatrice e l’Aurelia. Superato corso Matuzia, all’inizio di corso Marconi, i tedofori imboccheranno la pista ciclabile, con arrivo previsto intorno alle 13.30 presso la pista di atletica di Pian di Poma.

I partecipanti alla staffetta saranno accompagnati lungo il tracciato da pulmini di supporto, che li trasporteranno sul tratto assegnato e li recupereranno al termine della frazione. Nonostante l’organizzazione scaglionata, il passaggio della Fiamma comporterà interruzioni temporanee e deviazioni lungo il percorso.

In vista dell’evento, il Comando di Polizia Municipale di Sanremo ha emanato un’ordinanza con divieti di sosta con rimozione forzata attivi dalle ore 8.00 fino al termine della manifestazione in alcune aree strategiche:

corso Cavallotti , lato monte, nel tratto compreso tra i civici 111 e 113;

, lato monte, nel tratto compreso tra i civici 111 e 113; corso Imperatrice , dall’intersezione con via Nuvoloni per circa 150 metri in direzione ponente, nei tratti segnalati;

, dall’intersezione con via Nuvoloni per circa 150 metri in direzione ponente, nei tratti segnalati; via Grande Torino – Pian di Poma, nel piazzale antistante gli ingressi della pista di atletica, del campo da calcio e del campo da baseball.

I provvedimenti saranno segnalati con segnaletica mobile e manifesti informativi. Gli agenti incaricati della disciplina del traffico saranno presenti lungo il percorso e potranno procedere alla rimozione dei veicoli in sosta vietata, come previsto dal Codice della Strada.

L’invito per cittadini e automobilisti è quello di prestare attenzione, programmare eventuali spostamenti con anticipo e, se possibile, evitare il centro città nella fascia oraria interessata, così da agevolare lo svolgimento in sicurezza di un evento che trasformerà Sanremo, anche solo per qualche ora, in una tappa di festa e partecipazione collettiva.