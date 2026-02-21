Sanremo, la pubblicità arriva anche sui marciapiedi: per il Festival spuntano le scritte “green” sull’asfalto (Foto)

Non solo maxi affissioni, ledwall e cartelloni: per la settimana del Festival la pubblicità conquista anche i marciapiedi. In queste ore nel centro di Sanremo stanno comparendo messaggi promozionali direttamente stampati sull’asfalto, una tecnica di comunicazione già diffusa nelle grandi città italiane ed europee e ora riproposta anche nella città dei fiori.

Le scritte, realizzate con materiali temporanei e a basso impatto, vengono posizionate nei punti di maggiore passaggio pedonale, intercettando l’attenzione di residenti, turisti e addetti ai lavori che affollano le vie del centro. Una forma di marketing urbano che sfrutta lo spazio orizzontale, trasformando il suolo in superficie comunicativa.

Si tratta di una strategia sempre più utilizzata durante eventi ad alta visibilità: l’obiettivo è moltiplicare i punti di contatto tra brand e pubblico in contesti dove l’attenzione è già elevata. Durante la settimana del Festival, infatti, il centro cittadino diventa un flusso continuo di persone, con migliaia di passaggi quotidiani tra piazza Colombo, via Matteotti e l’area dell’Ariston.

La tecnica, spesso definita “clean advertising” o pubblicità eco-temporanea, viene realizzata con stencil e vernici a base d’acqua o con sistemi di pulizia selettiva della pavimentazione, così da garantire un impatto visivo forte ma temporaneo. Una scelta che permette alle aziende di ottenere grande visibilità senza installazioni invasive.

Anche a Sanremo, dunque, il Festival diventa laboratorio di nuove forme di comunicazione urbana. Dalle facciate dei palazzi ai marciapiedi, ogni superficie può trasformarsi in spazio pubblicitario, in una città che per una settimana si trasforma nel palcoscenico mediatico più osservato d’Italia.