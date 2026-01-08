Sanremo: pietra si stacca dal muretto in corso Inglesi: auto danneggiata, paura ma nessun ferito (Foto)

Attimi di paura questa mattina in corso Inglesi, poco prima della caserma dei Carabinieri, dove un’automobile in transito ha impattato contro una grossa pietra improvvisamente staccatasi dal muretto di parapetto della strada. Il conducente, che procedeva regolarmente mantenendo la propria destra, non ha potuto evitare l’ostacolo: l’urto ha causato lo scoppio di uno pneumatico. Fortunatamente, nonostante la gomma squarciata, l’automobilista è riuscito a mantenere il controllo del veicolo senza coinvolgere altri mezzi o persone.

Sul posto è prontamente intervenuta una pattuglia della Polizia Locale. Gli agenti hanno effettuato i rilievi del caso, accertando la dinamica dell’accaduto, e hanno immediatamente segnalato il pericolo all’ufficio competente affinché vengano predisposti gli interventi necessari per la messa in sicurezza del tratto stradale. Il veicolo danneggiato è stato successivamente rimosso con l’ausilio di un carro attrezzi.