Ventimiglia: 44enne si salva dalla furia del marito gettandosi dal terrazzo, i vicini hanno dato l'allarme (Foto)

Si è salvata buttandosi dal terrazzo per sfuggire all’ira del marito. E’ successo poco prima di mezzogiorno, in corso Genova a Ventimiglia quando la donna, una 44enne, è stata aggredita dal marito di 65 anni che, secondo il racconto dei vicini le ha anche urlato di volerla ammazzare.

Si sarebbe avvicinato alla donna con un’arma da taglio e l’ha anche colpita procurandole alcune ferite. Terrorizzata la donna è fuggita sul balcone e, approfittando del fatto che i due abitano al primo piano, si è gettata nel vuoto. I fatti sono avvenuti mentre a casa c’era uno dei due figli della coppia mentre i vicini, anche loro impauriti di quanto stava accadendo, hanno dato l’allarme.

Sul posto è intervenuta l’automedica Alfa 3, un'ambulanza della Croce Rossa Bordighera, la polizia locale e i carabinieri per l'esatta ricostruzione dei fatti. La donna è stata prima curata sul posto e, quindi, trasportata all’eliporto dell’ospedale della città delle palme, da dove è decollata verso il Santa Corona di Pietra Ligure. Ha riportato un trauma dorsale e alcuni tagli alla mano e al volto.

I Carabinieri hanno arrestato il marito che, secondo il racconto di alcuni vicini, avrebbe più volte litigato con la donna. Ora dovrà rispondere del reato di tentato omicidio.